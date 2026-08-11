Tình báo Ukraine tiết lộ "sốc" về cỗ máy sản xuất tên lửa của Nga

Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), ông Vadym Skibitskyi hôm 10/8 cho biết, sản lượng hàng tháng của các loại tên lửa chủ lực của Nga hiện vượt mục tiêu từ 10 đến 20%, trong khi một số mẫu cụ thể có mức sản xuất cao hơn đáng kể.

Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M. Ảnh: Kyiv Independent

Những con số gây sốc về năng lực sản xuất tên lửa của Nga

Theo ông Skibitskyi, Nga đã sản xuất 87 tên lửa hành trình Kh-101 trong tháng 7/2026, tương đương 140% mục tiêu sản lượng hàng tháng. Moscow trước đó đặt mục tiêu sản xuất 72 tên lửa Kh-101 mỗi tháng trong tháng 7 và tháng 8/2026.

Xu hướng tương tự được ghi nhận với tên lửa hành trình Kalibr. Nga dự kiến sản xuất 26 quả mỗi tháng nhưng đã chế tạo 29 quả trong tháng 7, vượt 11% mục tiêu. Mức vượt chỉ tiêu cao nhất được ghi nhận ở tên lửa Kh-35, với sản lượng đạt 200% kế hoạch, dù ông Skibitskyi không cung cấp số lượng cụ thể.

Ông Skibitskyi cho biết tính đến ngày 3/8, Nga đã hoàn thành mục tiêu sản xuất cả năm đối với tên lửa Zircon và Oniks, với lần lượt 33 và 60 quả được chế tạo trong 7 tháng đầu năm.

Zircon và Oniks ban đầu được phát triển chủ yếu cho nhiệm vụ chống hạm, nhưng cũng được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Trong khi Oniks hoạt động theo quỹ đạo của tên lửa hành trình thông thường, Zircon về bản chất có một số đặc điểm của vũ khí bán đạn đạo, dù Nga mô tả đây là tên lửa hành trình siêu thanh.

Một chỉ huy đơn vị UAV của Ukraine cho biết quy mô các cuộc tấn công nhằm vào Crimea có thể tăng gấp 7 lần nếu nguồn tài chính từ phương Tây được giải ngân nhanh hơn.

Tên lửa đạn đạo được xem là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Ukraine. Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất hiện là hệ thống phòng không duy nhất trong biên chế Ukraine có khả năng đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo của Nga, nhưng Kiev đang thiếu nghiêm trọng đạn đánh chặn dành cho hệ thống này.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng gần 70 tên lửa đạn đạo vào Ukraine trong 10 ngày đầu tháng 8/2026, nhưng chỉ có một quả bị đánh chặn.

Ông Skibitskyi cho biết Nga đã tăng đáng kể sản lượng tên lửa đạn đạo, một phần nhờ các nhà máy quốc phòng áp dụng "hệ thống kiểm soát kỹ thuật được đơn giản hóa" trong quá trình sản xuất.

Theo ông, một yếu tố khác là Nga đã dừng sản xuất tên lửa Kinzhal. Do đó, nguồn nhiên liệu tên lửa trước đây dành cho Kinzhal có thể được chuyển sang phục vụ các loại tên lửa đạn đạo khác.

"Ngoài ra, họ cũng đã tạm dừng sản xuất và sử dụng tên lửa Kh-32, do đó nguồn kinh phí và linh kiện dành cho loại tên lửa này đã được chuyển hướng sang các loại tên lửa khác được đánh giá là hiệu quả hơn", ông Skibitskyi nói.

Ông Skibitskyi cho rằng, Nga đã dừng sản xuất Kinzhal, loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không thường được tích hợp cho máy bay MiG-31 từ tháng 4. Theo ông, "độ chính xác thấp" là một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

"Đối với một tên lửa hiệu quả, độ lệch so với mục tiêu không được vượt quá 5-7 mét, trong khi tên lửa của họ lại lệch tới 30 mét hoặc hơn", ông Skibitskyi nói.

Dù Nga đã dừng sản xuất một số loại tên lửa, xu hướng chung cho thấy tần suất sử dụng tên lửa trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine vẫn tăng. Theo HUR, tháng 7 ghi nhận số lượng tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và Kh-32 được Nga sử dụng cao thứ hai kể từ đầu năm. Nga đã phóng 157 tên lửa thuộc các dòng này trong tháng 2 và 153 quả trong tháng 7.

Xu hướng gia tăng còn rõ rệt hơn ở nhóm tên lửa đạn đạo. Theo ông Skibitskyi, Nga đã phóng 198 tên lửa đạn đạo vào Ukraine trong tháng 7, gồm tên lửa 9M723 của hệ thống Iskander-M, tên lửa RM-48U của hệ thống S-400 và tên lửa Zircon. Đây là số tên lửa đạn đạo được Nga sử dụng trong một tháng cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Nga có thể phóng 200 tên lửa trong một đợt tấn công

Cũng trong ngày 10/8, ông Robert "Madyar" Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cho biết, Nga hiện có khả năng phóng đồng thời tới 77 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong một đợt tấn công nhằm vào Ukraine và đang hướng tới mục tiêu nâng quy mô một đợt tấn công đồng thời lên 200 tên lửa.

"Ngay cả khi họ chỉ thực hiện được một nửa con số đó, tất cả số tên lửa này vẫn sẽ lao về phía chúng tôi", ông Brovdi nói.

Theo quan chức này, con số trên bao gồm nhiều loại tên lửa được phóng từ các nền tảng khác nhau, trong đó có tàu chiến và máy bay.

"Đối phương đang nỗ lực tăng quy mô một đợt tấn công đồng thời lên tới 200 quả, nhưng con số này không chỉ bao gồm riêng tên lửa đạn đạo", ông Brovdi viết trên mạng xã hội.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với đánh giá năng lực phòng không của Ukraine, bởi tên lửa đạn đạo vẫn là một trong những mối đe dọa khó đối phó nhất đối với nước này. Hiện Patriot do Mỹ sản xuất là hệ thống phòng không chủ lực mà Ukraine sử dụng để đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo của Nga.

Ukraine cũng đang chịu thêm sức ép từ việc Nga gia tăng sử dụng UAV Shahed trang bị động cơ phản lực. Ông Brovdi cho biết số lượng UAV loại này đã tăng khoảng 2,5 lần trong những tuần gần đây, qua đó tạo thêm nguy cơ quá tải đối với mạng lưới phòng không của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Brovdi cũng đề cập năng lực ngày càng mở rộng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga và tại bán đảo Crimea, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào cơ sở sản xuất tên lửa của Nga.

Các đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng năng lực phòng không, đặc biệt là các hệ thống và tên lửa đánh chặn có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo Nga. Mặc dù lực lượng Ukraine vẫn duy trì tỷ lệ đánh chặn cao đối với một số loại tên lửa, việc Moscow gia tăng sản xuất đang tạo thêm áp lực lên mạng lưới phòng không của Kiev.