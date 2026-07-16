Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bất ngờ giận dữ lên án giới chức Israel

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh Getty/Newarab

Lời cảnh báo đanh thép

Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ trên chương trình The Joe Rogan Experience, ông JD Vance cáo buộc một số thế lực bên trong hệ thống chính trị Israel đang tìm cách duy trì cuộc chiến với Iran vô thời hạn, thay vì hướng tới bất kỳ mục tiêu chiến lược cụ thể nào.

Khi được hỏi về chiến dịch vận động chống lại nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran mà ông và Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi, Phó Tổng thống Mỹ không ngần ngại đáp trả những kẻ đứng sau:"Hãy xuống địa ngục đi!"

Ông Vance khẳng định: "Chúng ta biết chắc chắn rằng có những người trong hệ thống của họ đang thao túng và tìm cách thao túng dư luận Mỹ để kéo dài cuộc chiến. Không phải vì bất kỳ mục tiêu nào, mà chỉ đơn giản là kéo dài vô tận".

Theo ông, chiến dịch này bao gồm việc tuồn tin cho báo giới và thực hiện các cuộc tấn công trên mạng xã hội nhằm làm suy yếu uy tín của ông.

Từ "đồng minh thân cận" đến bất đồng gay gắt

Phó Tổng thống Mỹ cũng vạch trần đường dây tài trợ đứng sau các đợt công kích nhắm vào ông: một cựu quan chức chiến dịch của ông Trump đã dùng ngân sách từ giới chức Israel để chi trả cho những cá nhân chuyên chống phá lập trường của ông về Iran.

Dù thừa nhận việc các quốc gia vận động hành lang tại Washington là chuyện thường tình, ông Vance nhấn mạnh: "Điều thực sự làm tôi bận tâm là khi chính người Mỹ để sự ảnh hưởng đó chi phối các quyết định của họ".

Đây được xem là những phát ngôn cứng rắn nhất từ trước đến nay của ông Vance nhắm vào các quan chức Israel kể từ khi cuộc chiến tại Iran leo thang.

Nhìn chung, những phát biểu của ông JD Vance đang tạo nên một cơn địa chấn trong quan hệ đồng minh Mỹ - Israel, đẩy căng thẳng ngoại giao lên mức cao mới trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông vẫn chưa có hồi kết, theo Newarab.