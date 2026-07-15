Thủ tướng Israel cảnh báo sẽ giáng ‘đòn quyết định’ nếu Iran tấn công

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

“Tôi muốn nói với các nhà lãnh đạo Iran: Đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vẫn yên ổn nếu các vị tấn công chúng tôi”, ông Netanyahu phát biểu tại hội nghị ở thành phố Dimona ngày 14/7.

Thị trấn miền nam này có cơ sở mang danh nghĩa chính thức là phục vụ nghiên cứu hạt nhân, nhưng từ lâu được cho là nơi đặt kho vũ khí hạt nhân chưa từng được Israel công khai thừa nhận.

“Đã qua rồi cái thời ai đó tấn công chúng tôi mà chúng tôi không đáp trả bằng đòn quyết định”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel cho biết các đòn tấn công trong tương lai sẽ mạnh hơn những cuộc không kích mà Israel phối hợp với Mỹ tiến hành đầu năm nay.

“Đừng trông chờ mọi chuyện sẽ lặp lại. Bởi vì đó sẽ không phải là sự lặp lại. Những gì diễn ra vốn đã rất mạnh, nhưng lần này sẽ hoàn toàn khác, với sức mạnh lớn hơn nhiều”, ông Netanyahu nói trong video do văn phòng của ông công bố.

Lời đe dọa của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Các cuộc không kích của Mỹ trong ngày 14/7 cũng nhằm vào thành phố cảng Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran.

Quân đội Mỹ tuyên bố bắt đầu một đợt không kích mới nhằm “tiếp tục làm suy giảm năng lực mà Iran sử dụng để tấn công hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz”.

Để đáp trả loạt đòn tấn công của Mỹ bắt đầu từ 2 ngày trước, Iran đã phóng tên lửa nhằm vào các đồng minh của Washington trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối 14/7 trên chương trình của Fox News, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi sẽ để các mục tiêu năng lượng đến cuối cùng, nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ tấn công các mục tiêu đó”.

“Tuần tới sẽ đến lượt các nhà máy điện, tuần tới sẽ đến lượt các cây cầu, nếu họ không ngồi vào bàn đàm phán”, ông nói.

Ông Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ đã gửi thông điệp tới Iran, rằng nước này nên chấp nhận thoả thuận.

Rạng sáng 15/7, quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái vào các vị trí của Mỹ tại căn cứ Azraq ở Jordan. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ cũng đã nhắm vào các kho vũ khí và cơ sở dự trữ ở Bahrain và Kuwait.