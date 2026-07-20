Israel đe dọa tung ‘toàn lực’ hủy diệt Iran nếu bị tấn công

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz

Phát biểu trong chuyến thị sát một cơ sở cứu hộ ngày 19-7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định nước này sẽ không ngần ngại tung ra các đòn tấn công hủy diệt trực diện vào Iran.

"Nếu Iran phóng tên lửa vào Israel, chúng tôi sẽ tấn công họ với toàn bộ lực lượng. Dù Mỹ có thay đổi chính sách hay không, Israel vẫn luôn sẵn sàng cho cả phương án phòng ngự lẫn tấn công tổng lực nhằm vào Tehran" - Bộ trưởng Israel Katz nhấn mạnh.

Phản ứng cứng rắn này được đưa ra sau khi lực lượng phòng không Israel phối hợp cùng quân đội Jordan đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo của Iran. Mục tiêu của quả tên lửa này được xác định là nhằm vào thành phố cảng Aqaba của Jordan – khu vực nằm sát vách thành phố Eilat của Israel.

Vụ việc đã buộc Tel Aviv phải kích hoạt lá chắn tên lửa ở vùng ngoại ô để ngăn chặn thảm họa từ các mảnh vỡ.

Lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ lên tàu M/T Wen Yao ở Vịnh Oman

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã có cuộc họp khẩn với các chỉ huy quân sự tại khu vực Bờ Tây. Ông Zamir tuyên bố mạng lưới phòng không Israel đang duy trì mức báo động cao nhất để bảo vệ an toàn cho dân thường.

"Chúng tôi đã giám sát chặt chẽ vụ phóng tên lửa hướng vào khu vực cảng Aqaba. Quân đội Israel đã chuẩn bị sẵn sàng để ngay lập tức bước vào vòng chiến và sẽ hành động với quyết tâm cao nhất chống lại bất kỳ thế lực nào gây tổn hại đến chúng tôi", người đứng đầu quân đội Israel khẳng định.

Giới quan sát nhận định, việc Iran liên tục nã tên lửa và UAV vào các quốc gia Ảrập đồng minh của Mỹ xung quanh Israel như Jordan, Kuwait, Bahrain đang đẩy quốc gia này vào tình thế "ngồi trên đống lửa".

Những diến biến mới nhất cho thấy ngòi nổ cho một cuộc đụng độ trực diện giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu Trung Đông đã ở rất gần, đe dọa biến cuộc chiến tiêu hao hiện tại thành một cuộc hủy diệt toàn diện.