Tổng thống Mỹ Trump ra điều kiện cho các cuộc đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/8 đưa ra điều kiện mới đối với các cuộc đàm phán với Iran, yêu cầu Tehran bồi thường cho những người Mỹ bị thiệt mạng và bị thương trong các cuộc xung đột.

"Tôi thấy các đại diện của Cộng hòa Hồi giáo Iran đang yêu cầu bồi thường thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong cuộc xung đột quân sự kéo dài 5 tháng qua, mặc dù điều này chưa từng được đề cập trong bất kỳ cuộc đàm phán hay cuộc gặp nào giữa hai bên", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm thứ Hai (10/8).

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump lập luận rằng, nếu Iran yêu cầu Mỹ bồi thường, Washington cũng sẽ yêu cầu Tehran bồi thường cho những người Mỹ bị thiệt mạng và bị thương trong các cuộc xung đột trước đây.

"Tôi đã chỉ thị cho các đại diện của mình đưa vấn đề này vào tất cả các cuộc đàm phán trong tương lai", ông nói.

Động thái này được đưa ra sau khi ông Mohammad Bagher Zolghadr, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, yêu cầu Mỹ bồi thường những thiệt hại gây ra cho Iran trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng qua cũng như cuộc xung đột tháng 6/2025.

Những cuộc tranh luận qua lại cho thấy hai bên vẫn chưa tiến gần đến một thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động qua eo biển Hormuz. Các yêu cầu mới cũng có nguy cơ làm giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng, sau những tín hiệu lạc quan hồi tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 10/8 tuyên bố eo biển Hormuz "đã mở cửa", đồng thời khẳng định Hải quân Mỹ đã rà soát khu vực để tìm thủy lôi và đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Tuy nhiên, dữ liệu hàng hải chưa cho thấy eo biển đã trở lại hoạt động bình thường. Theo MarineTraffic, chỉ có 7 tàu lớn đi qua eo biển vào trưa 11/8, gồm hai tàu chở dầu, một tàu chở khí đốt và bốn tàu chở hàng.

Công ty tình báo hàng hải Kpler cho biết chỉ có 8 tàu đi qua eo biển trong ngày 10/8, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 120 tàu mỗi ngày trước chiến tranh.