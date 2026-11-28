Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi Latvia là "tiền đồn gây chiến ở châu Âu". Ảnh: RN.

Tuyên bố "phi Nga hóa" (De-Russtification declaration)

Truyền thông Latvia cho biết, đưa tin rằng chính phủ của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs muốn thông qua một "tuyên bố phi Nga hóa". Chính phủ này đã cam kết thiết lập một khuôn khổ pháp lý để "loại bỏ ảnh hưởng của Nga" và hạn chế việc sử dụng tiếng Nga ở nơi công cộng, nơi làm việc, trên truyền thông, tăng mức phạt với việc vi phạm quy định về ngôn ngữ.

Bộ trưởng Văn hóa Latvia Nauris Puntulis đã khẳng định kế hoạch của chính phủ nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý để hạn chế sử dụng tiếng Nga công khai. Ông cho biết, đã có nhiều những ví dụ thực tiễn về việc thực hiện phi Nga hóa trêntruyền thông công cộng.

Bộ trưởng Văn hóa nhắc lại rằng bước tiến quan trọng nhất được thực hiện trong những năm gần đây là việc chuyển đổi sang giáo dục hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ, chấm dứt việc giảng dạy bằng tiếng Nga, tiếp theo là yêu cầu nhân viên phải sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp chuyên môn. Ông Puntulis cũng đề cập đến sắc lệnh ông ban hành hồi tháng 6, quy định các cơ quan văn hóa không được sử dụng tiếng Nga trong các hoạt động giao tiếp công cộng.

Nga có quyền trả đũa

Đáp lại thông tin về kế hoạch của Latvia, hôm 27/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng đây là hành động bài Nga, và Nga có quyền trả đũa.

"Đây không phải là sự lựa chọn của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể phớt lờ các mối đe dọa và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp chính trị và ngoại giao quyết đoán để đáp trả, nhằm đảm bảo một cách đáng tin cậy các lợi ích quốc gia của Nga và quyền của công dân nước này" - bà Zakharova cho biết trong một bình luận được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga .

Bà cũng bình luận rằng Latvia sẵn sàng hy sinh nền kinh tế và an ninh công cộng để tiếp tục là một cứ điểm kích động chiến tranh ở châu Âu.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, chính phủ Latvia tiếp tục tìm cách cấm vận chuyển ngũ cốc, thường xuyên nêu vấn đề này với Ủy ban châu Âu. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng việc đình chỉ các chuyến hàng ngũ cốc của Nga có thể gây thiệt hại ngân sách quốc gia khoảng 290 triệu euro mỗi năm.

Hỗ trợ Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga còn cho biết, Latvia - quốc gia đồng lãnh đạo Liên minh Máy bay không người lái quốc tế cùng với Anh, đã tặng hàng chục nghìn máy bay không người lái cho Lực lượng vũ trang Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên vào lãnh thổ Nga.

"Latvia đang đóng vai trò là kẻ chủ mưu và đi đầu trong cuộc đối đầu với Nga. Chính phủ Riga đang tích cực định vị mình là một trong những đồng minh nhiệt thành nhất của chính quyền Kiev. Đồng lãnh đạo 'Liên minh máy bay không người lái quốc tế' với Anh, nước này đã chuyển giao hàng chục nghìn máy bay không người lái cho Lực lượng vũ trang Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên vào lãnh thổ Nga" - tuyên bố của bà Zakharova cho biết.

Bà lưu ý rằng Latvia và các nước Baltic khác đã nhiều lần cho phép binh sĩ Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công các mục tiêu của Nga. Ngoài ra, các cuộc tập trận của NATO tại Latvia đang công khai diễn tập chiến đấu với Nga, tạo thêm các mối đe dọa trên biên giới phía tây nước Nga.