Chiều 29/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay cho biết đã phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị di dời quả bom còn sót lại sau chiến tranh khỏi khu vực sạt lở.

Quả bom được xác định là loại MK82, ký hiệu L500B, thân kim loại gỉ sét, một đầu biến dạng, còn nguyên thuốc nổ nhưng mất ngòi nổ.

Do bom nằm trên lớp đất đá sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công, lực lượng chức năng đã di dời đến vị trí an toàn để máy móc tiếp tục san gạt, khôi phục giao thông. Sau khi thông tuyến, quả bom sẽ được đưa đi tiêu hủy.

Quả bom được lực lượng Công Binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đưa ra khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: Minh Anh

Trước đó sáng 28/11, một vạt núi tại xã La Lay sạt xuống quốc lộ 15D. Khoảng 1.500 m3 đất đá tràn xuống mặt đường, nhiều tảng đá lớn chồng lên nhau, tạo thành khối cao gần 10 m.

Khoảng 40 m mặt đường bị vùi lấp hoàn toàn, hàng chục mét hộ lan kim loại bị xô lệch, biến dạng. Giao thông qua khu vực bị gián đoạn, các phương tiện phải chờ ở hai đầu điểm sạt lở.

Quốc lộ 15D dài 78 km, nối cảng biển Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay, là tuyến đường bộ duy nhất từ Quảng Trị lên cửa khẩu này để giao thương với Lào.

Mỗi ngày, khoảng 300-400 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, chủ yếu là xe tải trọng lớn và xe đầu kéo chở than từ Lào về Việt Nam. Vào mùa mưa, tuyến đường thường xảy ra sạt lở do địa hình đồi núi dốc, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và giao thương qua biên giới.