Tháng 10 nóng nhất trong lịch sử quan trắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino rất mạnh khiến nhiệt độ trung bình trong tháng 10/2026 trên hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C; riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 2-3 độ C. Một số nơi ở Nam Bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 10/2026 đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1,74 độ C. Đây là mức cao nhất cùng thời kỳ trong chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Thông tin tháng 12 có thể nóng nhất lịch sử là không có cơ sở. Ảnh: Tuấn Anh

Trên phạm vi cả nước, có 148 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó có 80 trạm ở khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình ngày cao nhất trong tháng đạt và vượt giá trị lịch sử, trong đó có 69 trạm tại Bắc Bộ.

Trong tháng 10, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn trung bình nhiều năm, với một đợt vào đêm 4/10. Đợt không khí lạnh này gây mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 79%. Trong đó xác suất El Nino đạt cường độ trung bình đến mạnh đạt 21%.

Từ tháng 12/2026 - 2/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C.

Theo quy luật khí hậu, từ tháng 12 đến tháng 2 là khoảng thời kỳ cao điểm hoạt động của không khí lạnh. Trong 3 tháng chính đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong thời kỳ tháng 3 - 5/2027, hiện tượng El Nino có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 80%, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu rõ rệt. Trong đó, El Nino yếu đến trung bình chiếm ưu thế với xác suất khoảng 78%, El Nino mạnh chỉ chiếm khoảng 2%. Xác suất chuyển sang trạng thái ENSO trung tính khoảng 20%.

Từ tháng 3 - 5/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ cuối mùa đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 3/2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 3/2027. Sau đó sang tháng 4 - 5/2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng, mở rộng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Thực hư thông tin tháng 12 có thể nóng nhất trong lịch sử

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tháng 12/2026 có thể trở thành tháng nóng nhất lịch sử, khiến nhiều người lo ngại về diễn biến thời tiết trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay, chưa có cơ quan khí tượng chính thống nào đưa ra dự báo tháng 12/2026 sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ lịch sử.

Thông tin này có thể xuất phát từ nhận định về tác động của El Nino cường độ rất mạnh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,0–2,0°C, có nơi cao hơn 2,0°C.

Đáng chú ý, tháng 10/2026, nhiệt độ trung bình cả nước đạt 26,3°C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74°C và là tháng 10 nóng nhất kể từ năm 1961. Những thông tin về kỷ lục nhiệt độ này cùng với dự báo El Niño mạnh có thể đã bị diễn giải thành nhận định tháng 12 sẽ nóng nhất lịch sử.

Các chuyên gia lưu ý, nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm không đồng nghĩa với việc phá vỡ kỷ lục nhiệt độ. Người dân cần theo dõi thông tin từ cơ quan khí tượng chính thống, tránh chia sẻ những dự báo chưa được kiểm chứng.

Theo các bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1,0–2,0°C, có nơi cao hơn 2,0°C. Nguyên nhân được nhận định có liên quan đến tác động của El Niño đang ở cường độ rất mạnh.

Tuy nhiên, mức nhiệt cao hơn TBNN không đồng nghĩa tháng 12/2026 sẽ trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử quan trắc. Cơ quan khí tượng không đưa ra nhận định riêng cho tháng 12/2026 sẽ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ từng ghi nhận.

Bên cạnh đó, năm 2026 cũng nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, trong bối cảnh tác động kết hợp của El Niño và biến đổi khí hậu. Những thông tin này khi được chia sẻ trên mạng xã hội có thể bị diễn giải quá mức, dẫn đến cách hiểu sai rằng tháng 12/2026 sẽ nóng nhất lịch sử.

Do đó, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo chính thức của cơ quan khí tượng, tránh hiểu nhầm giữa dự báo nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm với nhận định phá vỡ kỷ lục nhiệt độ lịch sử.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng trong giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị chính quyền các địa phương và người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, đặc biệt là các bản tin ngắn hạn từ 1–3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và phương án ứng phó.

Đối với khu vực miền núi, người dân cần chú ý các cảnh báo mưa lớn, rét đậm, rét hại và nguy cơ thiên tai đi kèm; chủ động bảo vệ sức khỏe, vật nuôi và cây trồng.

Tại các địa phương ven biển, chủ tàu thuyền và ngư dân cần theo dõi sát diễn biến gió mạnh, mưa dông trên biển, không chủ quan khi hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Đặc biệt, khi có cảnh báo dông lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời, tránh trú dưới cây lớn, gần công trình không bảo đảm an toàn và chủ động gia cố nhà cửa, công trình trước khi thời tiết nguy hiểm xuất hiện.

Diễn biến thời tiết trong tháng 12/2026 có thể không đồng nhất giữa các vùng miền. Vì vậy, theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo chính thống và chủ động các phương án phòng tránh vẫn là giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro do thiên tai.