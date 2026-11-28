Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan. Ảnh tư liệu: RN.

Lằn ranh nguy hiểm

Hôm thứ Tư, hãng tin Mỹ Bloomberg đã chia sẻ thông tin nội bộ: Warsaw đang đề nghị NATO nghiên cứu khả năng tiêu diệt tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine nếu chúng tiến gần Ba Lan.

Họ viện dẫn sự cố gần đây: Hô 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosinyak-Kamysh tuyên bố rằng hai tên lửa Nga và một máy bay không người lái đã rơi xuống lãnh thổ nước này trong đợt tấn công mới nhất vào cơ sở hạ tầng Ukraine. Ông gọi đây là "hành động khiêu khích có chủ ý" của Moscow. Sau đó, Viện Kiểm sát Ba Lan làm rõ: các mảnh vỡ đạn dược dường như cho thấy đó là ba tên lửa hành trình Kh-101. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên như vậy. Năm 2022, trong hoàn cảnh tương tự, thậm chí đã có hai người thiệt mạng. Tất nhiên, người ta đã đổ lỗi cho Nga, nhưng sau đó Tổng thống đương nhiệm Ba Lan Andrzej Duda thừa nhận: rất có thể đó là tên lửa Ukraine - theo giả định là cho tổ hợp S-300.

Theo thông tin của Bloomberg, Warsaw đã nêu ý tưởng bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine tại cuộc họp các đại sứ các nước NATO. Các nguồn tin cho biết, một số người ủng hộ đề xuất này. Nhưng họ thừa nhận: điều này mang lại rủi ro nghiêm trọng.

"Liên minh đang cố gắng không vượt qua lằn ranh này" - một quan chức giấu tên cho biết.

"Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục"

Ba Lan cho việc bắn hạ tên lửa Nga là cần thiết để tự vệ.

"Việc tên lửa hoặc máy bay không người lái tiến gần không phận của chúng tôi đã là mối đe dọa trực tiếp đối với chúng tôi" - Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski giải thích. "Tôi cho rằng việc tiêu diệt tên lửa trên bầu trời Ukraine theo yêu cầu của Kiev nằm trong định nghĩa về quyền tự vệ".

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosinyak-Kamysh trên thực tế đã xác nhận thông tin của Bloomberg. "Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Nó không mới bắt đầu. Nó đã tiếp diễn từ lâu rồi".

Vùng cấm bay - lựa chọn thay thế

Tuy nhiên, sau đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk tuyên bố rằng NATO không ủng hộ đề xuất của Ba Lan. Ông nói tại cuộc họp báo: "NATO không ủng hộ điều này dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này sẽ tạo ra nhiều phức tạp".

Và ông nói thêm rằng một quyết định như vậy đòi hỏi sự đồng thuận, mà rõ ràng là không có.

Giờ đây người ta đang tìm kiếm các phương án thay thế. Ông Tomczyk đã công bố thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ba Lan, chỉ cách biên giới với Ukraine vài chục km.

"Chúng tôi muốn điều này có hiệu lực vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1" - ông làm rõ.

Theo lời ông, quân đội Ba Lan muốn có khả năng thường trực bắn hạ các vật thể nguy hiểm tiềm tàng trong không phận của mình. Hiện tại họ phải hành động dè chừng vì hàng không dân dụng.

Không ai muốn đối đầu trực tiếp giữa Nga và thành viên NATO

Theo ý kiến của nhà bình luận quân sự và người sáng lập trang quân sự Nga (Military Russia) Dmitry Kornev, trong sự cố này, Warsaw không chỉ sử dụng F-16 của mình mà còn cả máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển, vốn đang trực chiến ở đó trong khuôn khổ sứ mệnh NATO, cũng như máy bay AWACS, nhưng không bắn hạ được mục tiêu nào" - ông nói với RIA Novosti.

"Về mặt chính thức, nguyên nhân là do điều kiện thời tiết, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật là gì" - ông nhận xét.

Chuyên gia cũng nhắc lại rằng, khác với Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Ba Lan không gặp vấn đề về đạn dược phòng không, không phải ngẫu nhiên mà Warsaw từ chối cung cấp tên lửa Patriot cho Kiev.

Theo lời ông, phản ứng gay gắt như vậy là cách biện minh cho thất bại này. Tuy nhiên, cũng không loại trừ một nguyên nhân khác.

"Có thể toàn bộ câu chuyện với đề nghị của Ba Lan và phản hồi của liên minh là một kiểu nhượng bộ đối với Điện Kremlin trong bối cảnh căng thẳng sau sự cố ở Vịnh Phần Lan. NATO đang phô trương việc kiềm chế những 'diều hâu' hung hăng nhất của mình để đạt được giảm leo thang" - Kornev giả định.

Khó có khả năng NATO sẽ quyết định đóng cửa một phần không phận Ukraine; việc đạt được sự đồng thuận tuyệt đối cho một chiến dịch như vậy sẽ vô cùng khó khăn.

"Vấn đề khác là Ba Lan có thể cố gắng tự mình làm điều gì đó tương tự - nếu các lực lượng chống Nga mạnh nhất giành được chỗ đứng ở đó trong bối cảnh khủng hoảng chính trị" - Kornev nói thêm. "Nhưng, một lần nữa, Warsaw sẽ phải hết sức thận trọng. Tôi nghĩ ngay cả trong trường hợp đó, không chỉ các hệ thống phòng không mặt đất sẽ vẫn nằm trên lãnh thổ Ba Lan, mà các máy bay chiến đấu được điều động cũng sẽ không rời khỏi không phận Ba Lan. Không ai muốn một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và một quốc gia thành viên NATO".

Tuy nhiên, ngay cả ở dạng thu gọn như vậy, kế hoạch của Warsaw chắc chắn sẽ dẫn đến một sự leo thang nghiêm trọng.