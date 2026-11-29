Ảnh cắt từ clip cuộc tập kích của Ukraine vào đơn vị Rubicon tinh nhuệ của Nga ở Zaporizhzhia. Ảnh: Kyivindependent

Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon là một đơn vị UAV quy mô lớn của Nga, giữ vai trò nòng cốt trong Lực lượng Hệ thống Không người lái – một quân chủng mới được Nga thành lập vào cuối năm 2025. Đơn vị này săn lùng và là nỗi ám ảnh của các lực lượng Ukraine. Nhưng hiện nay chính Rubicon cũng trở thành "con mồi" bị lực lượng Ukraine săn lùng, cả trên chiến tuyến lẫn bên trong lãnh thổ Nga.

Theo Bộ chỉ huy Lực lượng miền Nam Ukraine, cuộc tập kích mới nhất nhằm vào một điểm triển khai của Rubicon tại Berdiansk, thành phố ven biển thuộc tỉnh Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Các đánh giá sơ bộ cho thấy đòn tấn công đã phá hủy một cơ sở huấn luyện phi công điều khiển UAV, các kho lưu trữ máy bay không người lái và khu vực bố trí quân nhân.

“Chúng tôi cũng đã xác nhận rằng một số thành viên trong ban lãnh đạo của đơn vị này đã bị tấn công”, phía quân đội Ukraine cho biết.

Theo những báo cáo ban đầu của phía Ukraine, cuộc tập kích có thể đã khiến hơn 100 quân nhân Nga thương vong. Thông tin này chưa được xác minh độc lập cũng như chưa được Nga xác nhận.

Ukraine cũng cho biết, các nhân chứng xác nhận, đạn dược liên tục phát nổ trong khu vực sau cuộc tấn công. Một số lượng lớn binh sĩ Nga được cho là đã được chuyển tới bệnh viện. Thi thể những người thiệt mạng được cho là đã được đưa về Mariupol.

Chiến dịch phối hợp có sự tham gia của Bộ chỉ huy Lực lượng miền Nam Ukraine, đơn vị UAV Harpies do các nữ quân nhân điều hành, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, đơn vị Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cùng các tiểu đoàn 422 và 427 thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO).

Lần gần nhất Ukraine tấn công các cơ sở của Rubicon tại Berdiansk là trong một chiến dịch phối hợp hôm 9/11. Thành phố này nằm sâu 107km phía sau phòng tuyến của đối phương.

Đơn vị UAV Rubicon của Nga chuyên thực hiện các nhiệm vụ cắt đứt tuyến hậu cần, săn lùng các phi công điều khiển UAV Ukraine trên chiến trường, đồng thời đánh chặn những máy bay không người lái trinh sát và tấn công có giá trị cao.

Các phân đội Rubicon triển khai tại tiền tuyến đang mở rộng cái gọi là “vùng tiêu diệt” (kill zone), khiến khu vực này vươn sâu hơn vào hậu phương đối phương và trở nên nguy hiểm hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và đơn vị Rubikon. Ảnh: Mil.ru

Trong Chiến dịch Vivaldi, lực lượng Ukraine đã liên tục nhắm mục tiêu vào các đơn vị Rubicon tại phía bắc tỉnh Donetsk và đạt được kết quả đáng kể: Nga phải rút các đơn vị tinh nhuệ này khỏi khu vực sau khi chịu tổn thất nặng nề.

Trong vài tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tập kích tầm trung nhằm vào các vị trí quân sự của Nga, tập trung vào những mục tiêu nằm cách tuyến tiếp xúc từ 35 đến 300km.

Tuy nhiên, chiến dịch được đánh giá là rất hiệu quả này hiện đang đối mặt với nguy cơ bị cản trở do những hạn chế chưa được giải thích rõ ràng đối với dịch vụ Starshield của Ukraine tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.