Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp

FSB đã nêu rõ danh tính nhà ngoại giao nêu trên và cho biết người này hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao cho cơ quan tình báo Anh. Theo thông báo, nhà ngoại giao này được yêu cầu rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu tập Đại biện lâm thời của Anh tại Moscow để phản đối vụ việc.

Ảnh minh họa: Reuters

“Tại cuộc gặp, phía Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không dung thứ cho các hoạt động của những sĩ quan tình báo Anh không được tuyên bố chính thức trên lãnh thổ Nga”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Cơ quan này đồng thời cảnh báo rằng nếu London tiếp tục làm leo thang tình hình, phía Nga sẽ kiên quyết đưa ra phản ứng tương xứng.

Trong khi đó, ông Mikhail Sheremet, nghị sĩ Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) cho biết, an toàn của binh lính Anh không thể được bảo đảm nếu họ được điều tới Ukraine sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc. Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Anh, Tướng Richard Knighton tuyên bố ông sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine sau khi xung đột chấm dứt nếu không chắc chắn về sự an toàn của binh sĩ.

“Nếu Bộ Tổng tham mưu Anh điều quân và trang thiết bị quân sự tới Ukraine, họ cần hiểu rằng Nga không phải là một con tàu dân sự không có khả năng tự vệ trên vùng biển quốc tế như họ vẫn quen đối phó. Nga có khả năng tự bảo vệ mình. Những hành động mang tính gây hấn đó sẽ bị xem là chủ nghĩa bành trướng và các binh lính của họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Vì vậy, binh lính Anh sẽ bị gửi đi một chiều, không có cơ hội trở về quê hương và tên của họ sẽ được khắc thêm vào vô số đài tưởng niệm của những tổ tiên từng quá tự tin", nghị sĩ Nga nói.

Ngày 6/1, sau cuộc họp của Liên minh tự nguyện, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một tuyên bố bày tỏ ý định triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc.