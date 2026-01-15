Khởi tố vợ chồng doanh nhân nổi tiếng ở Thanh Hóa

Ngày 15-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, trong đó có vợ chồng một doanh nhân nổi tiếng ở Thanh Hóa, về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Xuân Biên và Vũ Thị Hường (trái) và nữ kế toán bị khởi tố để làm rõ hành vi trốn thuế. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Biên (SN 1967), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Vũ Thị Hường (vợ Nguyễn Xuân Biên; SN 1970), Phó tổng Giám đốc Công ty (cùng ngụ Lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành); Lê Thị Ban (SN 1966; ngụ chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là kế toán trưởng của Công ty.

Theo tài liệu điều tra, vào các năm 2019, 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án gồm dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành; thường gọi là chợ mới Phú Sơn) và dự án khu dịch vụ Thương mại - siêu thị kết hợp chợ Hạng III tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng, thường gọi chợ mới Nam Ngạn).

Công an thi hành khởi tố bị can Nguyễn Xuân Biên. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong giai đoạn từ quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại dự án chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn đã chỉ đạo kế toán trưởng là Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt, dẫn đến việc công ty đã trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, mặc dù biết Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt chợ nhưng vẫn để 2 đối tượng trên thực hiện hành vi trốn thuế.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Xuân Biên được biết đến là một doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, trong đó nổi tiếng với hệ thống chợ tại rất nhiều địa phương ở Thanh Hóa.