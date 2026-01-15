Dấu hiệu nóng: Hàng loạt máy bay tiếp liệu của Mỹ nối nhau rời căn cứ ở Qatar

Vào ngày 14-1, có 6 máy bay tiếp liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ đã rời khỏi Căn cứ Không quân Al Udeid của Qatar, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ các nguồn mở.

Những máy bay tiếp dầu này (vốn có vai trò cho phép các phi cơ chiến đấu mở rộng phạm vi hoạt động) được quan sát thấy đã tắt bộ phát tín hiệu (transponder) ngay sau khi cất cánh.

Những hành động như vậy hoàn toàn phù hợp với các giao thức bảo mật hoạt động trong các giai đoạn căng thẳng gia tăng.

Theo Indian Defence Review, các đợt di chuyển máy bay lần này có nhiều điểm tương đồng với những gì đã diễn ra vào tháng 6-2025, ngay trước khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.

Khi đó, cũng giống như hiện nay, các khí tài tiếp dầu đã được âm thầm tái bố trí đến các địa điểm thay thế.

Mô hình hoạt động hiện tại cho thấy các kế hoạch dự phòng đang được triển khai, ngay cả khi chưa có các chiến dịch chính thức được công bố.

6 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker rời Căn cứ Không quân Al Udeid. Đây là những phi cơ chuyên tiếp nhiên liệu trên không cho các tiêm kích chiến đấu. Ảnh: FlightRadar

Việc các máy bay tiếp dầu rời đi diễn ra sau hàng loạt hoạt động hậu cần trong những tuần gần đây, liên quan đến các máy bay vận tải C-17 Globemaster III từ các căn cứ của Mỹ và châu Âu.

Tổng hợp lại, những hoạt động này chỉ ra một môi trường tác chiến đang dần hình thành dựa trên sự chuẩn bị sẵn sàng hơn là các hoạt động triển khai định kỳ thông thường.

Hoạt động tại các căn cứ không quân và lịch trình bay đang được giám sát chặt chẽ bởi các nền tảng tư nhân và các nhà phân tích an ninh khu vực.

Báo cáo Đánh giá rủi ro tháng 1-2026 của Công ty an ninh và quản lý rủi ro Global Guardian đã xác định nhịp độ hoạt động tăng cao tại nhiều cơ sở của Mỹ, đặc biệt là ở Qatar, đồng thời dẫn chứng việc tăng cường giám sát và lưu thông hậu cần là những chỉ báo cho một môi trường đe dọa đang gia tăng.

Trong khi đó, trên mạng có thông tin tàu sân bay USS Roosevelt hiện ở biển Đỏ. Thế nhưng, sự thật không phải vậy. Tàu sân bay USS Roosevelt hoàn toàn không xuất hiện tại biển Đỏ như đồn đoán.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về một con tàu mang tên "Roosevelt" ở biển Đỏ thực chất là về một đối tượng khác: một tàu khu trục có cùng tên, chứ không phải chiếc tàu sân bay khổng lồ.

Trên thực tế, tàu sân bay USS Roosevelt hiện vẫn đang neo đậu tại San Diego - Mỹ.