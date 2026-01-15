Hàng loạt nước châu Âu đưa quân đến Greenland

Trang MediaITE đưa tin, Đức đã tham gia cùng Canada, Thụy Điển, Pháp, Anh, Hà Lan và một số quốc gia NATO khác trong việc triển khai lực lượng quân sự tới Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Động thái trên diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn về việc sáp nhập hòn đảo này, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Các báo cáo cho biết lực lượng quân sự Đức sẽ được triển khai đến khu vực phía Bắc đảo Greenland ngay trong tuần này. Chia sẻ với tờ BILD hôm 14-1, chính trị gia người Đức Peter Beyer cho biết việc triển khai nhằm mục đích đảm bảo lợi ích an ninh chung của các đối tác NATO.

Ông Beyer khẳng định sự đoàn kết của Đức với Đan Mạch và Greenland là không thể lay chuyển. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng xác nhận các sĩ quan nước này đang tới Greenland để chuẩn bị cho cuộc tập trận "Chiến dịch Arctic Endurance".

"Những sĩ quan này nằm trong nhóm công tác phối hợp giữa nhiều quốc gia đồng minh. Các bên sẽ cùng nhau chuẩn bị cho những giai đoạn triển khai sắp tới trong khuôn khổ cuộc tập trận Chiến dịch Arctic Endurance do Đan Mạch chủ trì" - ông Kristersson viết, đồng thời cho biết việc cử lực lượng được thực hiện theo đề nghị của Đan Mạch.

Động thái trên của Đức diễn ra sau cuộc gặp hôm 14-1 tại Nhà Trắng giữa Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland Vivian Motzfeldt với Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D Vance của Mỹ.

Theo tờ Kyiv Post, sau cuộc gặp, ông Rasmussen cho biết các bên đã có cuộc trao đổi “thẳng thắn nhưng mang tính xây dựng”, song không thể thu hẹp những “bất đồng căn bản” về tương lai Greenland.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen (trái) và quan chức phụ trách đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt. Ảnh: EPA

“Tổng thống Mỹ đã nêu rõ quan điểm của mình, còn chúng tôi có một lập trường khác” - ông Rasmussen nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch nhấn mạnh việc Mỹ thúc đẩy “thâu tóm” Greenland là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” đối với người dân Đan Mạch và Greenland, đồng thời khẳng định cả hai bên đều không có mong muốn bị Mỹ mua lại hoặc chinh phục.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn sáp nhập Greenland, cho rằng NATO sẽ trở nên “mạnh mẽ và hiệu quả hơn” nếu hòn đảo này nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ.

Trên mạng xã hội, ông cũng từng đăng tải các phát biểu kêu gọi vai trò lớn hơn của Washington tại Greenland, đồng thời tỏ ra nghi ngờ về khả năng bảo đảm an ninh của NATO nếu không có sự kiểm soát trực tiếp của Mỹ đối với khu vực này.