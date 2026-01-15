Châu Âu đã tìm ra cách gây áp lực lên Mỹ về vấn đề Greenland

Cốt lõi lập trường của bà là Liên minh châu Âu có sức mạnh tài chính đáng kể để gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ, nhưng cho đến nay vẫn chưa chủ động sử dụng sức mạnh đó cho mục đích chính trị.

Greenland hiện là một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh Getty

Valérie Aillet lưu ý rằng các thực thể và nhà đầu tư của EU sở hữu khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la tài sản của Mỹ, trong đó một phần đáng kể gắn liền với nợ chính phủ Mỹ.

Đồng thời, ngân sách Mỹ cần tái cấp vốn hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm, điều này khiến nhu cầu bên ngoài đối với trái phiếu kho bạc trở thành yếu tố then chốt đối với sự ổn định của hệ thống tài chính Mỹ.

Trong bối cảnh này, sự tham gia của châu Âu vào việc tài trợ nợ có thể được xem không chỉ là một yếu tố đầu tư, mà còn là một đòn bẩy chính trị, nếu cần thiết, có khả năng thay đổi cán cân đàm phán giữa EU và Mỹ.

Valérie Aillet nhấn mạnh rằng công cụ như vậy chưa từng được sử dụng trước đây, nhưng tình hình địa chính trị hiện tại có thể thúc đẩy Brussels hướng tới một cách tiếp cận mạnh mẽ và thực tế hơn.

Bên cạnh các cơ chế tài chính, Valérie Aillet cũng chỉ ra các biện pháp gây áp lực khả thi khác, đặc biệt là hạn chế sự tiếp cận của các công ty Mỹ vào thị trường Liên minh châu Âu, nơi có khoảng 450 triệu người tiêu dùng và vẫn là một trong những thị trường lớn nhất và có khả năng thanh toán cao nhất trên thế giới.

Việc có khả năng sử dụng các biện pháp như vậy sẽ đánh dấu một sự thay đổi về chất trong chính sách của EU, vốn truyền thống ưu tiên tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ và hành động trong khuôn khổ một thỏa hiệp, theo logic đồng minh.

Những phát biểu của bà Valérie Aillet được đưa ra trong bối cảnh những bình luận của Donald Trump về việc Greenland cần phải gia nhập Mỹ.

Greenland hiện là một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký Hiệp ước Phòng thủ Greenland, bổ sung cho các nghĩa vụ liên minh NATO của họ.

Theo thỏa thuận này, Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo trong trường hợp có mối đe dọa từ bên ngoài, điều này ban đầu được xem như một yếu tố của an ninh tập thể hơn là cơ sở để xem xét lại chủ quyền.

Tuyên bố của Valérie Aillet phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng trong EU về sự bất đối xứng của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm, EU nắm giữ đòn bẩy kinh tế và tài chính khách quan đối với Mỹ, nhưng đã chọn không sử dụng nó vì sợ làm suy yếu quan hệ đối tác chiến lược.

Hơn nữa, năm ngoái EU đã ký kết một thỏa thuận thương mại với Washington mà nhiều chính trị gia và chuyên gia châu Âu đánh giá là bất lợi cho phía châu Âu, vì thỏa thuận này bao gồm những nhượng bộ trong các lĩnh vực tiếp cận thị trường và chính sách công nghiệp mà không có các bước đáp trả tương xứng từ phía Mỹ.

Trong bối cảnh đó, những phát ngôn của Valérie Aillet có thể được xem như một tín hiệu về khả năng xem xét lại đường lối kiềm chế trước đây.

Đồng thời, việc sử dụng nợ công của Mỹ như một công cụ gây áp lực cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể đối với EU. Những hành động cứng rắn trong lĩnh vực này có thể gây bất ổn trên thị trường tài chính, gây thiệt hại cho chính các nhà đầu tư châu Âu và dẫn đến các biện pháp trả đũa từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, chính cách đặt câu hỏi đã cho thấy Brussels ngày càng chấp nhận kịch bản trong đó sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau sẽ được sử dụng không chỉ như một yếu tố ổn định mà còn như một phương tiện gây sức ép chính trị.