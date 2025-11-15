Nga sẵn sàng đưa 'chúa tể hủy diệt không gian kín' ra trận

Theo tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, toàn bộ số TOS-1A trong lô hàng mới đều đã trải qua các bài kiểm tra vận hành và nghiệm thu theo tiêu chuẩn chiến thuật – kỹ thuật trước khi được bàn giao.

Bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Điều đáng chú ý là các hệ thống Solntsepek vẫn được biên chế cho lực lượng RBC, thay vì các đơn vị lục quân thông thường, do tính chất đặc biệt của loại vũ khí này.

Hiện chưa rõ lô TOS-1A mới có tiếp tục sử dụng khung gầm xe tăng T-72 như các phiên bản trước hay không, trong bối cảnh Nga đang thiếu hụt số lượng khung thân T-72 cũ và có thể đã buộc phải chế tạo khung gầm riêng.

TOS-1A – Vũ khí 'hủy diệt không gian kín'

TOS-1A thu hút nhiều sự chú ý kể từ khi xuất hiện tại Ukraine. Hệ thống sử dụng đạn nhiệt áp cỡ 220mm, hoạt động bằng cách phun một đám mây nhiên liệu hóa học vào không khí, sau đó kích nổ để tạo ra vụ nổ chân không với áp suất cực cao. Sóng xung kích từ vụ nổ này có thể hút sạch không khí trong không gian kín, gây sát thương nặng đối với binh sĩ ẩn nấp trong công sự.

TOS-1A từng được đưa vào chiến đấu lần đầu ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, quy mô sử dụng ở Ukraine lớn hơn nhiều. Một đoạn video xuất hiện hồi tháng 7 cho thấy Nga sử dụng liên tục TOS-1A để tấn công các vị trí quân Ukraine, bên trong một khu định cư công nghiệp ở vùng Donbass.

Khả năng tác chiến của TOS-1A ngày càng được cải thiện. Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Tín hiệu Vladimir Pimenov, cho biết hệ thống dẫn đường mới giúp đạn phản lực "chính xác tới chỉ vài mét". Ngoài ra, hệ thống định vị cải tiến giúp kíp chiến đấu khai hỏa nhanh hơn mà không cần rời khỏi xe.

Các lô TOS-1A gần đây cũng được trang bị biện pháp bảo vệ trước máy bay không người lái – mối đe dọa ngày càng lớn trên chiến trường.

Hiệu quả thực tế cao đã khiến Rostec xác nhận đang phát triển phiên bản kế nhiệm – TOS-3, từ tháng 4/2024. Tuy nhiên, đến nay thông tin về chương trình này vẫn được giữ kín.