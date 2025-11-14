Thế giới 24h: Ông Zelensky nói về tình hình ở Pokrovsk

Ông Zelensky phát tín hiệu có thể rút lực lượng Ukraine khỏi Pokrovsk (ảnh: Pravda)

Ông Zelensky: Lực lượng Ukraine không thể từ bỏ toàn bộ vùng Donbass

Phát biểu hôm 13/11 trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg (báo Mỹ), ông Zelensky lần đầu tiên đề cập tới khả năng rút quân khỏi thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk.

“Không ai bắt họ phải chết vì những đống đổ nát. Tôi luôn ủng hộ các binh sĩ, đặc biệt là các chỉ huy trên thực địa, để họ có thể kiểm soát tình hình. Nếu việc đó (tiếp tục giao tranh) trở nên quá tốn kém, thì điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tính mạng binh sĩ”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, Nga đang tìm kiếm một chiến thắng lớn ở Pokrovsk nhằm thuyết phục Mỹ rằng Ukraine nên rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) để chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine không thể từ bỏ miền Đông vì người dân nước này “không cho phép”, ông Zelensky nhấn mạnh.

“Không ai có thể đảm bảo rằng, nếu họ kiểm soát được thị trấn này hoặc thị trấn kia, thì họ sẽ không tiếp tục tiến lên. Không có yếu tố răn đe nào cả”, ông Zelensky nói.

Trong thông báo hôm 13/11, Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, ông vừa có chuyến thăm mặt trận Pokrovsk và làm việc với các chỉ huy quân sự.

Theo ông Syrskyi, không có chuyện lực lượng Ukraine ở Pokrovsk bị quân đội Nga bao vây hoặc thành phố đã thất thủ.

Căng thẳng biên giới với Campuchia, Thủ tướng Thái Lan "không ngại" thuế quan Mỹ

Hôm 13/11, Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau về vụ nổ súng ở khu vực biên giới tranh chấp, khiến một thường dân Campuchia thiệt mạng. Cả Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc bên còn lại nổ súng trước.

Thủ tướng Thái Lan – Campuchia ký thỏa thuận hòa bình trước sự chứng kiến của ông Trump (ảnh: AFP)

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, ông “không còn quan ngại” về mối đe dọa thuế quan, được cho là một trong các điều kiện của Mỹ để Thái Lan – Campuchia ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

“Tôi đã theo dõi từng bước một (của thỏa thuận ngừng bắn) còn họ thì không. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Về các cuộc đàm phán thương mại và thuế quan, tôi không còn quan ngại nữa”, ông Anutin nói.

“Nếu chúng ta không thể giao thương với một quốc gia này, chúng ta sẽ tìm những quốc gia khác. Chúng ta không thể phụ thuộc vào một quốc gia”, ông Anutin nói.

Trước đó, hôm 26/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký thỏa thuận hòa bình trước sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 10/11, Thái Lan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận này sau vụ nổ mìn làm 4 binh sĩ bị thương ở tỉnh Sisaket (giáp biên giới với Campuchia).

Trung Quốc cảnh báo phát biểu của nữ Thủ tướng Nhật

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13/11 đề nghị Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi rút lại những phát biểu được cho là “nghiêm trọng” liên quan đến đảo Đài Loan (Trung Quốc), nếu không, Nhật Bản có thể “phải chịu mọi hậu quả”

Tuần trước, trong bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, bà Takaichi cho rằng, việc sử dụng vũ lực ở eo biển Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản” và nước này có thể tham gia hành động quân sự cùng Mỹ.

Phát biểu hôm 13/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng, bà Takaichi đang “can thiệp thô bạo” vào công việc nội bộ của Trung Quốc và khiến quan hệ song phương bị ảnh hưởng.

“Nếu Nhật Bản can thiệp quân sự vào tình hình eo biển Đài Loan, hành động này là xâm phạm và Trung Quốc sẽ đáp trả quyết liệt”, ông Lâm Kiếm cảnh báo.