Lăng vua Tự Đức sau gần hai năm trùng tu

Tháng 6/2024, điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm Đường và Ôn Khiêm Đường nằm trong quần thể lăng vua Tự Đức được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế trùng tu với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng.

Khiêm Lăng được vua Tự Đức dựng từ năm 1866 đến năm 1873 thì cơ bản hoàn thành với hơn 50 công trình. Trong đó, điện Hòa Khiêm vốn là nơi vua Tự Đức làm việc, sau thành nơi thờ tự vua. Minh Khiêm Đường là một trong những nhà hát cổ nhất của Việt Nam. Ôn Khiêm Đường là kho cất đồ ngự dụng của vua.

Điện Hòa Khiêm, nơi đặt án thờ vua Tự Đức và hoàng hậu cơ bản đã được trùng tu hơn 80%. Đơn vị thi công đã lợp ngói hoàng lưu ly, lắp đặt hoa văn trang trí.

Công nhân lợp ngói hoàng lưu ly ở mái trước điện Hòa Khiêm.

Hệ mái của các công trình được phục hồi, lợp ngói âm dương hoàng lưu ly.

Phần mái điện Hòa Khiêm nổi bật khi được trang trí đầu rồng đội hồ lô bằng mảnh sành sứ.

Hệ thống nhà rường bên trong điện Hòa Khiêm đang được nhà thầu sơn lại, các cấu kiện gỗ bị mục đã được thay thế.

Ông Hồ Hữu Hành, Giám đốc Công ty Tu bổ di tích Huế, cho biết sau khi sơn các cấu kiện gỗ, đơn vị sẽ lót sàn điện Hòa Khiêm. Sau khi trùng tu điện Hòa Khiêm và Minh Khiêm Đường, đơn vị sẽ tiếp tục trùng tu Ôn Khiêm Đường.

Trong thời gian điện Hòa Khiêm được trùng tu, án thờ của vua Tự Đức được tạm dời sang Lễ Khiêm Vu.

Nằm cạnh điện Hòa Khiêm, công trình Minh Khiêm Đường đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành, cơ bản đạt hơn 90% khối lượng. Khu vực thi công hạn chế khách tham quan.

Hệ thống cấu kiện gỗ bên trong Minh Khiêm Đường đã được sơn quang, đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt.

Phía sau điện Hòa Khiêm là điện Lương Khiêm, nơi vua Tự Đức dùng để thờ hoàng thái hậu Từ Dũ, trước đây là nơi nghỉ ngơi của vua Tự Đức.

Trong thời gian điện Hòa Khiêm và Minh Khiêm Đường hạn chế đón khách để trùng tu, khu vực lăng mộ vua Tự Đức trở thành điểm tham quan thu hút nhiều du khách.

Dự kiến, việc trùng tu các công trình tại lăng vua Tự Đức sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, sau đó bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế quản lý, phục vụ khách tham quan.