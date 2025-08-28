Nga "nói thẳng" về kế hoạch triển khai quân đội châu Âu ở Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Reuters)

Điện Kremlin: Nga không chấp nhận để phương Tây triển khai lực lượng ở Ukraine

Trong cuộc họp báo hôm 27/8, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – ca ngợi những nỗ lực gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine là “rất quan trọng”, đồng thời cho biết Moscow hy vọng nỗ lực này sẽ tiếp tục.

Về các động thái của châu Âu liên quan đến khả năng bảo đảm an ninh cho Ukraine, ông Peskov cho biết, Nga phản đối kế hoạch triển khai quân đội châu Âu ở Ukraine và đây là điều Nga đã muốn ngăn chặn ngay từ đầu.

“Thực tế, ngay từ đầu, chính sự phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và sự xâm nhập của các cơ sở này vào Ukraine có lẽ là một trong những nguyên nhân gốc rễ gây ra xung đột”, ông Peskov nói.

“Vì vậy, chúng tôi có quan điểm tiêu cực đối với những đề xuất này”, ông Peskov nói.

Ông Peskov lưu ý, bảo đảm an ninh cho Ukraine là “một trong những chủ đề quan trọng nhất” nhằm chấm dứt xung đột, nhưng Nga không cho rằng việc đưa vấn đề này ra thảo luận công khai sẽ hữu ích.

Theo Reuters, Moscow đã nhiều lần đưa ra đề xuất rằng, Nga nên là một trong những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine – điều mà Kiev không ủng hộ.

Chuyến đi Trung Quốc “chưa từng có tiền lệ” của ông Putin

Trong cuộc họp báo hôm 27/8, ông Peskov cho biết, các hoạt động chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin đang diễn ra tích cực.

“Ông Putin sẽ có chuyến thăm hoàn toàn chưa từng có tiền lệ tới Trung Quốc và công tác chuẩn bị đang được tiến hành tích cực”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, cuộc gặp giữa ông Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được lên kế hoạch, cùng với những sự kiện quan trọng (chưa được tiết lộ) do Bắc Kinh tổ chức.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin dự kiến kéo dài 4 ngày, từ 31/8 đến 3/9.

Về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Trung Quốc và có cuộc gặp tiềm năng với ông Putin, người phát ngôn Điện Kremlin giữ im lặng.

“Có lẽ quý vị nên gửi câu hỏi này tới đồng nghiệp của tôi (Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt)”, ông Peskov nói.