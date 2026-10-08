Nga oanh tạc dữ dội các địa điểm chứa tên lửa trên khắp Ukraine

Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Trong một tuyên bố hôm 7-10, Bộ này cho biết các vũ khí chính xác cao và máy bay không người lái của Nga đã tấn công những mục tiêu quân sự ở Kiev và vùng ngoại ô, cũng như các vùng Chernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava và Kharkov.

Tại Kiev, các cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở của Smart Ammunition được sử dụng để lắp ráp và lưu trữ tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-9 và các bộ phận cấu thành của 2 loại tên lửa này. Một cuộc tấn công khác nhắm vào cơ sở của Fanplit ở Thủ đô Ukraine, nơi sản xuất các bộ phận tên lửa Flamingo, máy bay không người lái tầm xa FP-1 và FP-2, cũng như Nhà máy Giấy và Bìa cứng Kiev, nơi chứa tên lửa FP-5.

Tại vùng Chernigov, cuộc oanh tạc nhắm vào Nhà máy Plastmass-Priluki, nơi cũng sản xuất các bộ phận của tên lửa Flamingo, và ở Dnepr, lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào Nhà máy hàng không vũ trụ Yuzhmash.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cơ sở của AvtoKrAZ ở vùng Poltava, nơi sản xuất khung gầm chuyên dụng cho bệ phóng tên lửa Flamingo, cũng bị tấn công, cùng với một nhà máy cơ khí ở vùng Kharkov, nơi lắp ráp và lưu trữ tên lửa Flamingo.

FP-5 Flamingo là tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Ukraine. Ảnh: Fire Point

FP-5 Flamingo là tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Ukraine do hãng Fire Point sản xuất. Các quan chức Ukraine tuyên bố tên lửa này có tầm bắn lên tới 3.000 km và có thể mang đầu đạn nặng hơn 1 tấn với tốc độ tối đa khoảng 950 km/h. Giám đốc điều hành Fire Point, Irina Terekh, nói với tờ The Guardian vào tháng 7 rằng công ty đang sản xuất khoảng 100 tên lửa Flamingo mỗi tháng, mặc dù không rõ liệu số lượng này có duy trì được do các cuộc tấn công của Nga hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã phóng 70 tên lửa, nhiều trong số đó là tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay không người lái tấn công. Ông cho rằng “một trong những mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi”.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 12 người đã thiệt mạng và hơn 40 thường dân bị thương trên toàn quốc sau các cuộc tấn công, và các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn tại nhiều địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào những cơ sở và hạ tầng quân sự của Ukraine. Moscow khẳng định không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.