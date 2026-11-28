VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”, SN 1974, thành viên góp vốn Công ty ALMA) về tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ án, Lê Văn Quân (tức Quân “trọc”, 47 tuổi, quê Thanh Hóa) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Quân là người được Tuấn “thần đèn” giao nhiệm vụ thu, quản lý tiền bán khoáng sản.

Theo cáo trạng, Quân “trọc” có trình độ học vấn 3/12, từng 2 lần bị tòa án tuyên phạt về tội Gây rối trật tự công cộng. Tháng 2/2016, Quân bị TAND TP Thanh Hóa (cũ) tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Tháng 1/2020, tại bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa, Quân tiếp tục bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”).

Tháng 7/2024, khi Công ty ALMA bắt đầu khai thác đất tại mỏ Tượng Sơn, Tuấn “thần đèn” và Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn HD) thống nhất chủ trương ghi giá bán khoáng sản trên hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế đối với những khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn. Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn, doanh nghiệp sẽ không kê khai khối lượng khoáng sản đã khai thác, để ngoài sổ sách kế toán khoản doanh thu này.

Để thực hiện, Tuấn “thần đèn” và Tuấn HD chỉ đạo Nguyễn Mạnh Cường (con trai Tuấn “thần đèn”) và Nguyễn Xuân Long (cháu ruột Tuấn “thần đèn”) phổ biến chủ trương trên cho các nhân viên kế toán của Công ty ALMA, gồm Bùi Thị Thúy, Cao Quang Trung và Lương Đình Quân.

Riêng Quân “trọc” được Tuấn “thần đèn” giao làm thủ quỹ, quản lý số tiền để ngoài sổ sách.

Theo cơ quan công tố, tiền bán khoáng sản không xuất hóa đơn, không kê khai kế toán được Lê Ngọc Tùng, Giám đốc mỏ đất Tượng Sơn, trực tiếp thu từ khách hàng tại mỏ. Sau đó, Tùng chuyển số tiền thu được cho Nguyễn Mạnh Cường. Con trai Tuấn “thần đèn” tiếp tục chuyển tiền cho Quân “trọc” quản lý.

Đối với khoản tiền chênh lệch giữa giá bán khoáng sản thực tế và giá ghi trên hóa đơn, khách hàng mang tiền đến địa chỉ số 205 Trường Thi, Thanh Hóa, giao trực tiếp cho Quân “trọc”. Việc chi tiêu, sử dụng những khoản tiền do Quân quản lý đều do Tuấn “thần đèn” trực tiếp chỉ đạo.

Những số liệu bán khoáng sản được lưu trong USB Bên cạnh vai trò của Quân “trọc”, cáo trạng cũng làm rõ cách thức hoạt động của bộ phận kế toán tại doanh nghiệp do Tuấn “Thần Đèn” điều hành.

Khi khách hàng liên hệ mua đất tại mỏ Tượng Sơn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường hoặc các nhân viên kế toán Lương Đình Quân, Cao Quang Trung sẽ trực tiếp trao đổi về số lượng đất mua bán. Hai bên cũng thỏa thuận giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế.

Hàng ngày, Lê Ngọc Tùng tập hợp các phiếu, bảng kê xuất vật liệu và chuyển sổ bán hàng về văn phòng Công ty ALMA. Tại đây, Bùi Thị Thúy và Lương Đình Quân tập hợp thành bảng kê để theo dõi tổng khối lượng khoáng sản bán thực tế từng ngày, số liệu công nợ, tên khách hàng, số lượng đất bán cho từng người và đơn giá.

Những dữ liệu này được lưu trên USB. Thúy sau đó in các bảng tổng hợp, chuyển cho Cao Quang Trung để chuyển tiếp cho Nguyễn Mạnh Cường báo cáo Tuấn “thần đèn”. Đồng thời, Trung cũng chuyển cho Tuấn HD một bản tổng hợp thu, chi để theo dõi, đối chiếu.

Kết quả điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn khai thác hơn 78.000 m³ đất được cấp phép nhưng để ngoài sổ sách, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản trên.

Theo kết luận giám định của Tổ giám định Thuế tỉnh Thanh Hóa, hành vi vi phạm quy định về kế toán tại Công ty ALMA đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Trong đó, thiệt hại từ việc xuất hóa đơn không đúng giá trị thực tế là hơn 1,67 tỷ đồng; thiệt hại từ việc không kê khai khối lượng khoáng sản là hơn 826 triệu đồng.

VKSND tối cao xác định Tuấn “thần đèn” và Tuấn HD giữ vai trò chịu trách nhiệm chính trong hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Quân “trọc” cùng các bị can liên quan thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.