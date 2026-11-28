Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Thanh Trung (SN 1986, phường Ngã Bảy) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lưu Thanh Trung. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, chiều 21/10, sau khi nhậu, Trung cùng vợ đến Trường Mầm non Ngã Bảy đón con. Tại đây, cô giáo phụ trách nhắc Trung đóng học phí cho con do đã quá hạn.

Sau khi về nhà, Trung nhắn tin xúc phạm, đe dọa đánh nữ giáo viên. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Trung mang dao quay lại trường, la hét rồi xông vào phòng họp, xúc phạm, đe dọa tính mạng cô giáo phụ trách, hiệu trưởng và những người có mặt, khiến mọi người hoảng sợ.

Chưa dừng lại, Trung tiếp tục ra sân trường lớn tiếng xúc phạm các giáo viên. Sự việc khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ tập trung trước cổng trường.

Nhận tin báo, Công an phường Ngã Bảy đến hiện trường, mời Trung về làm việc. Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi sai trái, khai do say xỉn, nghe con nói bị cô giáo đánh nên muốn gây chuyện, dù không có căn cứ.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Trung gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên, học sinh và người dân xung quanh trường.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trung để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.