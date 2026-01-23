Nga, Mỹ và Ukraine lần đầu tiên tổ chức đàm phán hòa bình 3 bên

Trước đó, ông Zelensky đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhằm vào các nhà lãnh đạo phương Tây vì cho rằng họ chưa dành đủ sự ủng hộ cho Kiev. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, ông Zelensky cho biết các cuộc tiếp xúc lần này sẽ diễn ra ở “cấp độ kỹ thuật”, đồng thời nhấn mạnh rằng “không chỉ Ukraine mà cả Nga cũng phải sẵn sàng thỏa hiệp”.

Tổng thống Zelensky. Ảnh: AP

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, quốc gia này đang “mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn”, đồng thời đưa ra những phát biểu được đánh giá là gay gắt nhất từ trước đến nay nhằm vào các đối tác. Ông cho rằng châu Âu “thích bàn về tương lai nhưng lại né tránh hành động”.

Sự thất vọng của Tổng thống Zelensky trái ngược với đánh giá lạc quan trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người cho rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột “đang ở rất gần”. Ông Trump cho biết hai bên đã có cuộc gặp “tốt đẹp” bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 22/1, song chưa rõ liệu các cuộc thảo luận có đạt được tiến triển về những vấn đề then chốt như lãnh thổ hay không.

Trong diễn biến liên quan, đặc phái viên của ông Trump, ông Steve Witkoff, dự kiến sẽ tới Moscow vào cuối ngày 22/1 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm thảo luận về các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.