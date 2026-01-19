Tiết lộ nội dung các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine để chấm dứt xung đột với Nga

Phái đoàn Ukraine tại Florida do Chánh Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov làm trưởng đoàn. Đại diện phía Mỹ gồm Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, doanh nhân Jared Kushner, Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll và quan chức Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tại buổi gặp, hai bên đã thảo luận về hợp tác kinh tế giữa hai nước, cũng như các bảo đảm an ninh cho Ukraine, tập trung vào các cơ chế thực tiễn để triển khai. Tổng thống Zelensky cho biết, phía Ukraine thông báo đầy đủ cho phía Mỹ về tình hình xung đột trong thời gian qua và các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

“Tôi nhận được báo cáo từ phái đoàn tại Mỹ rằng, hai bên đang thảo luận các văn kiện cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột. Điều quan trọng là nhóm Ukraine thông báo đầy đủ cho phía Mỹ về những gì đang diễn ra ở Ukraine và về các cuộc tấn công liên tục của Nga vào hệ thống năng lượng của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho hay các cuộc đàm phán với phía Mỹ sẽ tiếp tục vào tuần này. Ông Trump dự kiến ​​tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ và sẽ gặp Tổng thống Zelensky tại đây. Các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại diễn đàn dự kiến ​​thảo luận các giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm.