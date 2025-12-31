Tổng thống Ukraine Zelensky hé lộ mốc ký thỏa thuận hòa bình đầu tiên

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm thứ Ba (30/12), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán đa phương vào tháng 1, với sự tham gia Mỹ và các nước châu Âu, đồng thời khẳng định không loại trừ khả năng đối thoại với phía Nga.

Theo Tổng thống Ukraine, trong tháng 1/2026, các cuộc tiếp xúc ở cấp cố vấn sẽ được tiến hành và duy trì, sau đó Kiev đề xuất chuyển sang các cuộc gặp ở cấp lãnh đạo.

"Chúng tôi đề xuất các cố vấn gặp nhau vào tháng 1, và các nhà lãnh đạo cũng gặp nhau trong tháng này. Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo châu Âu, Mỹ và Ukraine cùng ngồi lại với nhau", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, một bộ tài liệu đã được chuẩn bị và có thể ký kết trong tháng 1, với điều kiện tất cả các bên đều thể hiện thiện chí chính trị.

Tổng thống Zelensky cũng xác nhận rằng, trong các cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông đã đề cập khả năng đàm phán với Nga, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức gặp gỡ nào với ông Putin. Tôi không sợ đối thoại. Điều quan trọng là phía Nga cũng không né tránh", ông nói.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẽ tích cực triển khai các bước ngoại giao trong tháng 1 và kỳ vọng các bên liên quan sẵn sàng đưa ra những quyết định mang tính thực chất.

Trước đó, ngày 28/12, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida. Hai bên thảo luận về những điểm còn khác biệt trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất cho Ukraine.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Trump cho biết đã có một số tiến triển liên quan đến vấn đề Donbass, dù chưa có quyết định cuối cùng. Ông đồng thời thông báo thành lập một nhóm công tác đặc biệt gồm các quan chức cấp cao Mỹ nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết hòa bình cho Ukraine.