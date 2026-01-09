Vụ 120 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Các đối tượng đối mặt khung hình phạt nào?

Phát hiện 120 tấn thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại nhà xưởng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 9 người để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến vụ việc tuồn hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Doanh nghiệp này bị các cơ quan chức năng phát hiện đang lưu trữ 120 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi trong nhà xưởng để chế biến đồ hộp đưa ra thị trường.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng, nơi xảy ra vụ việc phát hiện đang lưu trữ 120 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi trong nhà xưởng để chế biến đồ hộp đưa ra thị trường. Ảnh: Ngọc Sơn.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đang tập kết số lượng lớn thịt lợn không bảo đảm chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ 120 tấn thịt lợn tại đây đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Nhiều lô thịt có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi, không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào để làm nguyên liệu thực phẩm.

Trong tổng số thịt nhiễm bệnh nói trên, cơ quan điều tra xác định khoảng 2 tấn đã được công ty đưa vào dây chuyền chế biến thành các sản phẩm đồ hộp Hạ Long hoàn chỉnh.

Halong Canfoco tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long của TP.Hải Phòng, thành lập năm 1957, là doanh nghiệp có lịch sử lâu đời trong ngành chế biến thực phẩm. Hiện công ty sở hữu 3 nhà máy và 3 văn phòng, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các sản phẩm đồ hộp Hạ Long từng được quảng bá rộng rãi với nhiều dòng quen thuộc như pate “cột đèn” Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu…, được phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài.

Doanh nghiệp này chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán từ năm 2001 với mã CAN, đồng thời sở hữu các công ty thành viên tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Vi phạm an toàn thực phẩm: Các đối tượng có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của các đối tượng rất coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Cường, khi đã xác định các đối tượng biết rõ lợn nhiễm bệnh dịch nhưng vẫn đưa vào tiêu thụ thì có đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định, hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm, hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy, với giá trị sản phẩm từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Điều 317 Bộ luật Hình sự quy định khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm trong các trường hợp:

Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 201 người trở lên;

Gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 201% trở lên;

Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng, có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên.

Sản phẩm Pate Cột Đèn của Halong Canfoco – một trong những sản phẩm nổi tiếng, từng được phân phối rộng rãi trên thị trường. Ảnh: BQN.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, đến nay, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ xác định số lượng thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi; toàn bộ số hàng hóa này buộc phải thu hồi và tiêu hủy theo quy định.

Trường hợp có căn cứ cho thấy người nào biết rõ đây là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật thuộc diện phải tiêu hủy, có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, nhưng vẫn chế biến, bán ra thị trường hoặc bán cho các cơ sở kinh doanh để chế biến thực phẩm, thì đủ căn cứ để xử lý hình sự, không phụ thuộc vào việc đã xảy ra hậu quả hay chưa.

Theo ông Cường, hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đến mức phải bị xử lý hình sự, với chế tài áp dụng theo Điều 317 Bộ luật Hình sự như đã phân tích.

Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của cơ sở chế biến đồ hộp. Nếu có căn cứ cho thấy những người này biết rõ nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc thuộc diện phải tiêu hủy, nhưng vẫn nhập hàng để sản xuất, thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đối với những người đã sử dụng các sản phẩm của Halong Canfoco, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, có quyền liên hệ với cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát để cung cấp thông tin, giao nộp chứng cứ liên quan đến vụ án, đồng thời có quyền đề nghị tham gia tố tụng với tư cách người bị hại, cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.