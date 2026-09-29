Nga cảnh báo Ukraine về “cái giá phải trả” sau các cuộc tập kích

Điện Kremlin hôm 28/9 tuyên bố, Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công vào Nga trong những tháng gần đây và sẽ tiếp tục hứng chịu hậu quả khi lực lượng Moscow tiến hành các đợt tập kích có hệ thống vào nhiều mục tiêu tại Ukraine.

Binh sỹ Nga trên tiền tuyến. Ảnh: TASS

Khi được hỏi các cuộc tấn công của Ukraine ảnh hưởng thế nào đến lập trường của Moscow về đàm phán hòa bình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Ukraine sẽ phải trả giá cho những hành động đã diễn ra trong những tháng qua. Đó chính là điều đang xảy ra lúc này. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Trước đó, hôm 25/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán với Kiev sau cuộc bầu cử quốc hội Nga hồi tháng 9. Tuy nhiên, ông bày tỏ bất bình trước việc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Moscow trong thời gian diễn ra bầu cử.

Ông Putin cũng cáo buộc Ukraine nhắm mục tiêu vào các điểm bỏ phiếu và tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào St. Petersburg trong thời gian thành phố này tổ chức một diễn đàn kinh tế lớn hồi tháng 6/2026.

Tổng thống Putin khẳng định, Moscow vẫn đang xem xét các đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi, song cho rằng Nga cần đánh giá kỹ lưỡng những phương án phù hợp nhất với lợi ích của mình.