Chỉ huy Ukraine tuyên bố rúng động: Binh sĩ Kiev đang kiểm soát loạt vị trí ở vùng Kursk của Nga

Binh sĩ Ukraine. Ảnh AP

Ông Voloshyn, Tư lệnh Quân đoàn Đổ bộ đường không số 8, đã mô tả chi tiết tình hình trong cuộc phỏng vấn gần đây. Theo ông, các đơn vị Ukraine hiện diện tại khu vực làng Novyi Put, nơi họ kiểm soát một số khu vực có rừng. Ông cho biết quân đội Ukraine cũng đang giữ một số vị trí gần khu định cư Polytotdelsky và tại một khu rừng lân cận.

“Đây là những khu vực nhỏ, biệt lập ở tỉnh Kursk, nhưng chúng tôi vẫn còn hiện diện tại đó”, ông Voloshyn nói. Ông nhấn mạnh lực lượng Ukraine hiện chỉ duy trì một số vị trí hạn chế.

Theo ông Voloshyn, khoảng một năm trước, lực lượng Nga từng nỗ lực mạnh mẽ hơn nhằm đẩy quân Ukraine khỏi các vị trí này, đồng thời điều động một lượng lớn quân tiếp viện. Tuy nhiên, sau khi chịu tổn thất, Nga đã từ bỏ những nỗ lực này.

“Người Nga từng tích cực đẩy chúng tôi khỏi các vị trí này. Họ đã để lại một số lượng lớn binh sĩ tại đó rồi từ bỏ mục tiêu”, ông nói.

Theo ông Voloshyn, kể từ đó, lực lượng Ukraine không tìm cách tiến thêm tại khu vực này, do nguồn lực của họ cần được sử dụng ở những hướng khác.

Hiện nay, ông Voloshyn cho biết quân đội Nga đang tìm cách thiết lập một “vùng đệm” dọc biên giới Ukraine, đồng thời thăm dò những điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Ông xác định thành phố Sumy là mục tiêu chính của Nga trên hướng này.

“Người Nga đang cố gắng tạo ra một ‘vùng đệm’ ở đây và tìm kiếm những điểm yếu, nhưng chưa đạt được kết quả. Mục tiêu chính của họ, tất nhiên, là thành phố Sumy”, ông Voloshyn nói.

Nga chưa bình luận về những tuyên bố của vị chỉ huy Ukraine.