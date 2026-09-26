"Phượng hoàng" Ukraine giáng đòn sấm sét vào "hỏa thần nhiệt áp" TOS-1A cùng loạt khí tài, binh lính Nga

Đơn vị Phượng hoàng Ukraine đang tấn công loạt vũ khí hạng nặng, phương tiện vận chuyển, nhân sự và các nhóm quân Nga. Ảnh chụp màn hình từ video/Defence

Các binh sĩ vận hành UAV thuộc đơn vị hệ thống không người lái Phoenix, Lữ đoàn Pomsta của Ukraine, đã gia tăng hoạt động tập kích nhằm vào lực lượng và trang thiết bị Nga trên hướng Toretsk.

Theo các thành viên đơn vị, hoạt động của phương tiện Nga trong tuần này tăng lên, tạo thêm nhiều mục tiêu cho các đội vận hành UAV Ukraine.

Trong số những mục tiêu đáng chú ý nhất có TOS-1A Solntsepyok, hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga, cùng tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Uragan.

TOS-1A được thiết kế để tấn công các vị trí kiên cố và khu vực tập trung binh lực bằng đạn rocket chuyên dụng. Trong khi đó, Uragan là tổ hợp pháo phản lực có khả năng tung hỏa lực trên diện rộng.

Tuy nhiên, hoạt động của Phoenix không chỉ nhằm vào những hệ thống vũ khí lớn và dễ nhận diện.

Hệ thống súng phun lửa TOS-1A của Nga. Ảnh: Sputnik

UAV Ukraine săn cả mục tiêu nhỏ và cơ động của Nga

Theo Defence Express, các đội UAV tấn công của Phoenix cũng liên tục truy tìm lực lượng và phương tiện Nga trong lúc chúng cơ động hoặc ẩn náu trong các vị trí trú ẩn.

Danh sách mục tiêu bao gồm xe máy, xe địa hình bốn bánh, ô tô và các phương tiện quân sự.

Các toán vận hành UAV trước tiên phát hiện mục tiêu đang di chuyển, sau đó theo dõi và tiến hành tập kích. Cách thức này cho thấy hoạt động hậu cần và di chuyển quân của Nga ngày càng có nguy cơ bị mạng lưới giám sát trên không phát hiện.

Thay vì chỉ chờ mục tiêu xuất hiện tại các vị trí cố định, UAV có thể liên tục theo dõi phương tiện trên đường di chuyển và tấn công khi phát hiện thời điểm phù hợp.

Đây là một trong những lợi thế quan trọng của UAV trên chiến trường hiện đại: mục tiêu không nhất thiết phải là xe tăng hay pháo binh đắt tiền; bất kỳ phương tiện nào bị phát hiện cũng có thể trở thành mục tiêu.

Các binh sĩ Nga cũng bị UAV Phoenix theo dõi khi di chuyển giữa những vị trí chiến đấu hoặc tìm cách ẩn mình trong các công sự và nơi trú ẩn.

Điều này cho phép UAV Ukraine tấn công lực lượng Nga không chỉ khi họ đang trực tiếp vận hành vũ khí mà cả trong quá trình cơ động giữa các vị trí tiền tuyến.

Các nhóm trinh sát, phương tiện bị bỏ lại

Một nhiệm vụ khác của Phoenix là phát hiện các nhóm phá hoại và trinh sát Nga đang tìm cách xâm nhập theo hướng Kostiantynivka.

Theo báo cáo, các đội vận hành UAV Ukraine có thể phát hiện những nhóm này ngay khi chúng vẫn đang trên đường tiến tới vị trí dự kiến.

Điều này tạo ra thêm một lớp nguy cơ đối với các nhóm trinh sát và phá hoại vốn thường dựa vào khả năng di chuyển bí mật để tiếp cận mục tiêu.

Đáng chú ý, ngay cả những phương tiện bị binh sĩ Nga bỏ lại sau khi xuống xe cũng chưa chắc đã an toàn.

Các đội Phoenix tiếp tục theo dõi những phương tiện này và tiến hành tập kích khi có cơ hội.

Như vậy, một chiếc xe từng được sử dụng để vận chuyển binh sĩ nhưng sau đó bị bỏ lại vẫn có thể trở thành mục tiêu của UAV Ukraine.

Hoạt động của Phoenix cho thấy cách chiến tranh bằng UAV đang mở rộng từ việc săn các khí tài hạng nặng sang giám sát và tấn công liên tục mọi hoạt động cơ động của đối phương.

Từ hệ thống súng phun lửa TOS-1A, pháo phản lực Uragan cho tới xe máy, ô tô và các nhóm binh sĩ, bất kỳ mục tiêu nào bị phát hiện trên chiến trường đều có thể bị đưa vào danh sách theo dõi và tập kích của các đội UAV.