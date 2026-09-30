Ukraine tóm sống “sát thủ” mới cực mạnh của Nga, Geran-5 lao nhanh với tốc độ 425 km/h vẫn bị hạ

Máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine đang truy đuổi một máy bay không người lái phản lực Geran-5 của Nga. Ảnh chụp màn hình từ một video của Quỹ Serhii Prytula/Euromaidanpress

Một kíp chiến đấu thuộc Trung đoàn Tên lửa phòng không và Pháo binh 1020 của Ukraine đã bắn hạ một chiếc Geran-5 tại tỉnh Chernihiv bằng UAV đánh chặn mới được trang bị, theo Quỹ Serhii Prytula.

Kíp chiến đấu có mật danh Yastrub (Chim ưng) đã thực hiện thành công vụ đánh chặn đầu tiên bằng loại UAV mới. Chiếc Geran-5 bị hạ khi đang bay với tốc độ khoảng 425 km/h và ở độ cao hơn 3 km.

Quỹ Serhii Prytula cho biết đã cung cấp các UAV đánh chặn cho Ukraine và ký hợp đồng với nhiều nhà sản xuất nhằm đối phó mối đe dọa từ các UAV phản lực của Nga.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là mở rộng quy mô và tăng cường cho các đơn vị”, quỹ này cho biết.

Geran-5 bay cực nhanh và cao

Nga mới bắt đầu sử dụng Geran-5 từ tháng 1/2026. Theo Cục Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), loại UAV này mang đầu đạn khoảng 90 kg, có tốc độ hành trình 450-600 km/h, tầm bay khoảng 950 km và trần bay 6 km.

Sự kết hợp giữa tốc độ cao và khả năng bay ở độ cao lớn khiến Geran-5 khó bị các loại vũ khí phòng không giá rẻ, súng máy hoặc tên lửa vác vai đánh chặn. Đây vốn là những phương tiện được sử dụng hiệu quả hơn để đối phó các mẫu Shahed cũ với động cơ piston và tốc độ thấp hơn.

Theo HUR, các nhà máy Nga hiện có thể sản xuất khoảng 3.000 UAV phản lực Geran-4 và Geran-5 mỗi tháng.

Một số nguồn giám sát còn đề cập biến thể mới có khả năng định hướng bằng hình ảnh mặt đất thay vì phụ thuộc vào vệ tinh, qua đó có thể giảm tác động của các biện pháp gây nhiễu. Tuy nhiên, HUR chưa xác nhận thông tin này.

Nga cũng được cho là đã thay đổi thiết kế bằng cách đưa động cơ phản lực vào bên trong thân UAV, nhằm tăng tốc độ và tầm hoạt động.

Ukraine mới chặn được hơn một nửa UAV phản lực

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng nước này hiện đánh chặn được khoảng 55% UAV phản lực của Nga, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ hơn 90% đối với các mẫu UAV đời cũ.

Tính từ đầu tháng 9, Nga đã phóng hơn 2.730 UAV phản lực, trong đó Ukraine tuyên bố bắn hạ hoặc chế áp hơn 1.500 chiếc.

Con số này cho thấy cuộc đối đầu trên bầu trời Ukraine đang chuyển sang một cấp độ mới, khi Nga tăng nhanh số lượng UAV phản lực và Kiev phải phát triển những phương tiện đánh chặn có tốc độ đủ cao để truy đuổi chúng.

Ukraine hiện đã đưa một số nguyên mẫu UAV đánh chặn vào chiến đấu. Vụ Geran-5 bị hạ tại Chernihiv là một trong nhiều trường hợp đánh chặn UAV phản lực Nga được các đơn vị và nhà sản xuất drone Ukraine ghi nhận trong tháng 9.

Trong khi Moscow tiếp tục sản xuất UAV phản lực với quy mô hàng nghìn chiếc mỗi tháng, khả năng Ukraine mở rộng sản xuất và triển khai UAV đánh chặn sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đua công nghệ trên không.