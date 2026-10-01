Cán bộ, công chức cấp xã được tăng phụ cấp lên 55%

Tiếp xúc cử tri tại Lào Cai sáng 30/9, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận được nhiều câu hỏi về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa bàn miền núi rộng lớn.

Phó thủ tướng cho biết sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tăng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã lên 55%. Mức mới được tính hưởng từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở, và áp dụng đến khi thực hiện cải cách tiền lương.

Chính phủ đang hoàn thiện nghị định để triển khai chính sách này. Theo bà Trà, việc tăng phụ cấp xuất phát từ yêu cầu thực tế khi cấp xã trực tiếp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ người dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

"Tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới", Phó thủ tướng nói.

Bà cho rằng tăng phụ cấp mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với cán bộ, công chức. Chính phủ đang xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 14.

Các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trường học, văn nghệ sĩ, công an, quân đội cũng đang được triển khai. Bộ Nội vụ đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó làm rõ mức phụ cấp đối với hội người cao tuổi cấp xã.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại Lào Cai, sáng 30/9. Ảnh: VGP

Nghị quyết 27 năm 2018 đặt mục tiêu xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay cho cách tính dựa trên mức lương cơ sở và hệ số. Lộ trình ban đầu dự kiến thực hiện từ tháng 7/2021 nhưng phải hoãn do Covid-19 và nhiều vướng mắc. Quốc hội sau đó quyết định thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ tháng 7/2024, song hai nội dung quan trọng là thay hệ thống lương cơ sở, hệ số bằng bảng lương mới và sắp xếp lại các chế độ phụ cấp chưa được triển khai.

Trong thời gian tiếp tục hoàn thiện chính sách, lương cơ sở được tăng từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng từ tháng 7/2024 và lên 2,53 triệu đồng từ tháng 7/2026. Với mức lương cơ sở hiện hành, lương công chức khoảng 3,4-25,3 triệu đồng mỗi tháng, viên chức khoảng 3,8-20,2 triệu đồng, chưa gồm các khoản phụ cấp.

Hiện cán bộ, công chức cấp xã hưởng phụ cấp công vụ 25%. Tại xã, phường, đặc khu thuộc Hà Nội và TP HCM, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chủ tịch là 0,7; phó chủ tịch 0,6; trưởng phòng 0,35 và phó phòng 0,2. Tại các địa phương khác, mức tương ứng là 0,6; 0,5; 0,25 và 0,15.