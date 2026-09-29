Máy bay ném bom chiến lược của Nga vừa bị rơi

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Theo Bộ Quốc phòng Nga , một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện ở vùng Amur thuộc Viễn Đông Nga, khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ này cho biết, thành viên phi hành đoàn bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế.

Bộ Quốc phòng cho biết thêm, chiếc máy bay không mang vũ khí và đã rơi xuống khu vực không có người ở.

Một ủy ban của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã được cử đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.