Nga tung đòn tập kích dữ dội, nổ lớn rung chuyển Kiev, nhiều người thương vong

Một vụ cháy sau cuộc tập kích của Nga và Kiev tháng 5/2026. Ảnh Pravda.

Theo Không quân Ukraine, cuộc tập kích bắt đầu từ khoảng 18h ngày 29/9 kéo dài đến rạng sáng 30/9, với sự tham gia của nhiều loại tên lửa và UAV. Kiev được xác định là một trong những khu vực trọng điểm của đợt tấn công.

Cảnh báo về tên lửa đạn đạo được phát đi tại thủ đô từ sáng sớm. Các phóng viên tại Kyiv cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong thời gian lực lượng phòng không hoạt động.

Chính quyền thành phố Kiev ban đầu ghi nhận thương vong và các vụ cháy tại một số quận. Theo số liệu được chính quyền thành phố cập nhật sau đó, 2 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó 2 người phải nhập viện.

Tại quận Sviatoshynskyi, một ngôi nhà dân bị cháy và khoảng 10 ngôi nhà khác bị hư hại. Một nhà kho tại quận Podilskyi cũng bị hư hại và xảy ra hỏa hoạn. Các vụ cháy khác được ghi nhận tại những khu vực Holosiivskyi và Solomianskyi.

Lực lượng cứu hộ được triển khai tới các địa điểm bị ảnh hưởng để dập lửa và khắc phục hậu quả.

Đến khoảng 8h50, chính quyền Kiev cảnh báo tình trạng khói và sương mù tại nhiều khu vực trong thành phố. Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết hiện tượng này có liên quan đến khói và muội than còn tồn dư sau các vụ cháy. Người dân tại một số khu vực được khuyến cáo đóng cửa sổ và hạn chế thông gió trong thời gian này.

Khu vực quanh Kiev cũng ghi nhận thương vong

Các địa phương xung quanh Kiev cũng bị ảnh hưởng trong đợt tập kích.

Tại thành phố Vyshhorod, lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy nhiều người dưới một ngôi nhà bị sập. Chính quyền địa phương sau đó thông báo 1 người thiệt mạng, đồng thời ghi nhận những người khác bị thương.

Tại huyện Vyshhorod, một số ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy, trong khi các vụ cháy xảy ra tại khu dân cư và khu vực gara.

Ở huyện Bucha, chính quyền địa phương cho biết 3 ngôi nhà, 11 phương tiện và 2 nhà kho bị hư hại. Thiệt hại đối với một số cơ sở hạ tầng cũng được ghi nhận tại các huyện Bucha, Vyshhorod và Obukhiv.

Các thông tin về thương vong và thiệt hại trên do giới chức Ukraine công bố và chưa được xác minh độc lập.

Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 160 mục tiêu

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tên lửa Zircon/Oniks, tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 cùng 188 UAV tấn công loại Shahed và một số UAV mồi nhử trong đợt tập kích.

Đến 8h ngày 30/9, phía Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 160 mục tiêu, gồm 5 tên lửa và 155 UAV.

Không quân Ukraine cho biết các mục tiêu đã được ghi nhận tại 18 địa điểm.

Các con số trên hiện chủ yếu dựa trên thông tin do phía Ukraine công bố.

Kiev liên tiếp hứng các đợt tập kích

Đợt tấn công mới diễn ra sau nhiều cuộc không kích nhằm vào Ukraine trong những ngày gần đây.

Theo giới chức Ukraine, trước đó, rạng sáng 29/9, lực lượng Nga sử dụng một tên lửa Zircon/Oniks, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 152 UAV. Ukraine cho biết đã bắn hạ hoặc chế áp 3 tên lửa cùng 106 UAV.

Trong ngày 29/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết Nga đã sử dụng hơn 100 UAV nhằm vào Ukraine, trong đó có nhiều UAV tốc độ cao sử dụng động cơ phản lực.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết số UAV phản lực được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây đang gia tăng, gây thêm sức ép cho hệ thống phòng không của Ukraine.

Sức ép lên hệ thống phòng không

Các cuộc tập kích với nhiều loại tên lửa và UAV cùng lúc đang đặt hệ thống phòng không Ukraine trước sức ép lớn.

Patriot hiện là một trong những hệ thống phòng không chủ lực mà Ukraine sử dụng để đối phó tên lửa đạn đạo. Tổng thống Zelensky cho biết Kiev tiếp tục đề nghị các đối tác cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot.

Ukraine cũng đang mở rộng sử dụng các hệ thống NASAMS và phát triển UAV đánh chặn tốc độ cao nhằm đối phó các loại UAV mới.

Trong khi đó, các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác cho thấy nguy cơ từ chiến sự trên không vẫn là vấn đề lớn đối với người dân Ukraine.