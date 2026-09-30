Chiến tuyến cách xa hàng trăm km, nhưng Kiev có thể được tuyên bố là thành phố tiền tuyến

Đường phố Kiev sau một vụ tấn công đêm 28/9. Ảnh: KI.

Lực lượng vũ trang Nga thường xuyên tấn công các cơ sở của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Kiev. Cụ thể, ngày 27/9, Nga đã tấn công một trung tâm dữ liệu của Vodafone, và ngày 28/9, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng nhiên liệu.

Gillian Melchior, một nhà báo vừa trở về từ chuyến đi Ukraine, cho biết trong một chương trình podcast của báo: "Tôi đã nói chuyện với các nguồn tin cho biết chiến tuyến cách thành phố hàng trăm dặm, nhưng Ukraine đang xem xét tuyên bố Kiev là một thành phố tiền tuyến".

Theo luật pháp Ukraine, việc công nhận một vùng lãnh thổ là tiền tuyến đồng nghĩa với việc ưu tiên khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và bảo hiểm chống lại các rủi ro liên quan đến hành động quân sự.

Tờ Washington Post cũng có nhận định tương như WSJ khi cho biết, hệ thống phòng không của Ukraine không thể đối phó với công nghệ hiện đại của Nga, điều này đang đẩy Kiev tiến gần hơn đến tiền tuyến.

"Hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine không theo kịp những tiến bộ công nghệ của Nga, và thủ đô Ukraine đang nhanh chóng biến thành một thành phố tiền tuyến" - tờ báo viết.

Theo bài báo, quân đội Nga đang sử dụng các loại vũ khí ngày càng tinh vi và có tốc độ di chuyển nhanh. Theo các nhà báo Mỹ, máy bay không người lái phản lực mới dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không lỗi thời của Ukraine. Tờ báo nhấn mạnh, các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Kiev đã gây ra hậu quả trên diện rộng đối với khả năng phòng thủ của thủ đô.

Hôm 28/9, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhận định rằng Ukraine sẽ phải trả giá cho những hành động của mình trong những tháng gần đây.

Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Lực lượng vũ trang Ukraine không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga do thiếu khả năng đánh chặn. Yegor Chernev, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Verkhovna Rada, tuyên bố rằng tình hình phòng không hiện tại ở Ukraine đã trở nên tồi tệ nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Vào tháng 8, tờ Financial Times, dẫn nguồn tin, đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục, đã từ chối cung cấp thêm tên lửa cho hệ thống Patriot cho ông Zelensky.