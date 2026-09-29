Ukraine bắt giữ 250 binh sĩ Nga làm tù binh trong Chiến dịch Vivaldi

Ảnh chụp màn hình video /Quân đoàn 3 /Telegram

Quân đoàn đã công bố một video giới thiệu nhóm lớn binh lính Nga bị bắt giữ sau khi đột phá tuyến phòng thủ.

"Phía địch thiệt hại 2.000 người và hơn 250 lính Nga đã bị bắt làm tù binh", đơn vị Ukraine cho biết. Họ cho biết thêm rằng toàn bộ các đơn vị Nga – bao gồm sĩ quan, phi công và pháo thủ – đã đồng loạt đầu hàng.

Quân đoàn nhấn mạnh rằng giai đoạn thứ ba của chiến dịch Vivaldi đánh dấu một bước ngoặt cho toàn bộ chiến dịch.

Cuộc tấn công đã giải phóng các khu định cư Nove, Ridkodub và Katerynivka, đồng thời khôi phục thành công quyền kiểm soát của Ukraine đối với Karpivka và Novomykhailivka.

“Điều này đánh dấu sự kết thúc của mùa Vivaldi thứ ba, một bước ngoặt quan trọng cho toàn bộ chiến dịch, cho phép chúng ta giành lại thêm 51 km vuông đất của Ukraine, nâng tổng diện tích đất giành lại được kể từ khi bắt đầu các hoạt động tấn công lên 176 km vuông”, Tư lệnh Quân đoàn 3 Andrii Biletskyi nhấn mạnh.

Ảnh chụp màn hình video /Quân đoàn 3 /Telegram

Chiến dịch Vivaldi

Ngày 15 tháng 9, Tư lệnh Quân đoàn 3 Andrii Biletskyi lần đầu tiên công khai xác nhận rằng quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công ở phía bắc tỉnh Donetsk, mang mật danh Chiến dịch Vivaldi. Ở giai đoạn đầu đó, quân đội đã xác nhận việc giải phóng 75 km vuông và rút quân khỏi 10 km vuông.

Thiệt hại ban đầu của Nga ước tính khoảng 1.500 binh sĩ, hơn 12.000 máy bay không người lái và hàng trăm xe bọc thép, pháo binh và xe tải chở tiếp tế. Các đơn vị Ukraine đã cắt đứt tuyến hậu cần tiền tuyến, buộc các đơn vị tiếp tế của Nga phải chuyển các trung tâm phân phối nhiên liệu khu vực ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Ngày 18 tháng 9, Quân đoàn 3 báo cáo rằng đơn vị trinh sát và tấn công bằng máy bay không người lái Rubikon tinh nhuệ của Nga đã được rút khỏi trục Lyman-Borova sau khi chịu tổn thất chiến đấu không thể bù đắp.

Ngày 20 tháng 9, Biletskyi chính thức xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã hoàn toàn giải phóng Shandryholove và Derylove, đồng thời giành quyền kiểm soát Drobysheve. Chiến dịch này đã giải phóng 40 km vuông lãnh thổ Ukraine đồng thời gây tổn thất nặng nề cho đối phương, theo thông báo của Quân đoàn 3 với NV.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đánh giá rằng Chiến dịch Vivaldi đã thành công trong việc phá vỡ các kế hoạch tác chiến của Nga nhằm bao vây vành đai phòng thủ phía đông của Ukraine ở Donbas.