Nga cảnh báo đáp trả dứt khoát phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ). Ảnh: AFP.

Theo đài Al Jazeera, ông Lavrov khẳng định Moscow không có ý định tấn công phương Tây, song sẵn sàng hành động nếu bị khiêu khích.

Phát biểu được ông Lavrov đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đứng sau các vụ máy bay và máy bay không người lái xâm nhập không phận châu Âu gần đây. Ông Zelensky cho rằng Nga đang “thử khả năng phòng thủ của châu Âu và gieo tâm lý hoài nghi trong xã hội, nhằm làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine, đặc biệt trước mùa đông”.

Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ông Lavrov phản bác việc phương Tây cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công NATO và EU, gọi đó là “hành động gieo rắc nỗi sợ hãi” và khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ.

Ông Lavrov cũng cho biết Moscow vẫn “còn chút hy vọng” về đối thoại ngừng bắn với Mỹ. Ngoại trưởng Nga bày tỏ tin tưởng Washington có thể đóng vai trò trung gian, nhấn mạnh cả Nga và Mỹ “chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì ổn định và ngăn ngừa nguy cơ đẩy nhân loại vào một cuộc chiến mới”.

Cũng trong ngày 27/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát thêm 3 ngôi làng tại miền Đông Ukraine, gồm Derylove và Maiske ở vùng Donetsk, cùng Stepove tại Dnipropetrovsk.

Phía Ukraine tuyên bố đã dùng máy bay không người lái tấn công thành công một cơ sở bơm dầu ở vùng Chuvashia của Nga. Quan chức an ninh Ukraine khẳng định mục tiêu là “đánh vào nguồn lợi nhuận từ dầu mỏ để giúp Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine”.