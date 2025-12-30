Tổng thống Trump tức giận trước thông tin dinh thự của ông Putin bị tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 cho biết, Tổng thống Nga Putin đã nói với ông trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo rằng, phía Ukraine đã tìm cách tấn công dinh thự của ông Putin ở miền Bắc nước Nga, cáo buộc mà phía Ukraine đã bác bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trao đổi với các phóng viên về thông tin trên, Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ sự tức giận và cho rằng việc xúc phạm một cá nhân là một chuyện, còn việc tấn công nhà riêng của một nguyên thủ quốc gia lại là chuyện hoàn toàn khác. Theo ông Trump, đây không phải là thời điểm thích hợp để thực hiện những hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Khi được hỏi liệu có bằng chứng cụ thể nào về vụ tấn công bị cáo buộc hay không, ông Trump cho biết phía Mỹ sẽ tìm hiểu thêm.

Nói về cuộc điện đàm với ông Putin sau khi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm trước, Tổng thống Mỹ cho biết cuộc trao đổi với Tổng thống Nga diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine hiện vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải.

Trước đó cùng ngày, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod ở miền Bắc nước Nga bằng 91 máy bay không người lái trong đêm 28 rạng sáng 29/12. Chính quyền Kiev đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đây là những tuyên bố vô căn cứ và cho rằng Moscow đang tìm cách làm suy yếu tiến trình đàm phán hòa bình.