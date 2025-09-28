UAV lạ xuất hiện trên căn cứ hải quân lớn nhất Thụy Điển

Đài truyền hình SVT của Thụy Điển hôm thứ Bảy (27/9) đưa tin, hai máy bay không người lái (UAV) không xác định đã được phát hiện gần căn cứ hải quân lớn nhất Thụy Điển ở Karlskrona.

Theo SVT, người dân trên các đảo Sturko và Tjurko cho biết đã nhìn thấy UAV có đèn nhấp nháy màu đỏ và xanh lục bay trên quần đảo Karlskrona. Cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường và ghi nhận một trong số các thiết bị này.

Điều tra viên Mattias Lundgren, trưởng nhóm điều tra tại sở cảnh sát Karlskrona cho hay: "Đây là loại máy bay không người lái cỡ lớn, tương tự như những thiết bị được nhìn thấy trên bầu trời Đan Mạch và Skane (miền nam Thụy Điển)".

Nguồn gốc của những máy bay không người lái này hiện vẫn chưa được xác định. Cảnh sát Thụy Điển đã mở cuộc điều tra và không loại trừ khả năng chúng có liên quan đến loạt sự cố gần đây ở Đan Mạch, nơi nhiều UAV được phát hiện trên bầu trời căn cứ Karup.