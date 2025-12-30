Nga cảnh báo trả đũa khốc liệt sau tin Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin

Hôm 29/12 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với phóng viên rằng trong đêm 28 - 29/12, Ukraine phát động cuộc tấn công khủng bố vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod với 91 máy bay không người lái (UAV) tham gia.

Theo TASS, tất cả máy bay không người lái bị hệ thống phòng không Nga phá hủy, không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại sau sự việc. Hành động này được Kiev thực hiện trong bối cảnh nhiều cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra nhằm giải quyết dứt điểm cuộc xung đột với Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS)

Liên quan đến sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đáp trả cứng rắn: "Đây là cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vì nó diễn ra trong khi những cuộc đàm phán đang diễn ra ở Mỹ. Chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump đang không tiếc công sức, đang chứng minh nỗ lực của mình bằng những bước đi cụ thể để mang lại hòa bình cho vùng đất này”.

Bà Zakharova chỉ trích: "Ông Zelensky từng phá vỡ những cuộc đàm phán trước đây".

Liên quan đến cuộc tấn công vào dinh thự ông Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông nghe trực tiếp về vụ việc từ Tổng thống Putin trong một cuộc điện đàm cùng ngày. Ông cho biết vụ việc khiến ông “rất tức giận”, đặc biệt vì nó xảy ra vào thời điểm ngoại giao nhạy cảm.

“Ngay sáng sớm, ông ấy nói rằng nơi ở của mình bị tấn công. Điều đó không tốt. Đừng quên tên lửa Tomahawk. Tôi đã chặn việc chuyển giao Tomahawk. Tôi không muốn điều đó”, ông Trump nói, ám chỉ các tên lửa hành trình do Mỹ sản xuất mà Kiev nhiều lần đề nghị.

Thông tin về cuộc trao đổi này cũng được trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov xác nhận. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump “bị sốc” trước vụ tấn công và nói: “May mà chúng ta không cung cấp Tomahawk cho Ukraine”.

Hôm 29/12, Nga tuyên bố nơi ở của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod trở thành mục tiêu của một đợt tấn công tập trung bằng máy bay không người lái tầm xa trong đêm. Các quan chức Nga lên án đây là hành động khủng bố, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả và cho rằng vụ việc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Theo thông tin từ Báo điện tử VOV, trong cuộc trao đổi với hãng tin RIA Novosti, ông Peter Kuznick, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Đại học Mỹ ở Washington cho rằng những cáo buộc liên quan đến việc UAV tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ khiến Nga và Mỹ tiến gần hơn trong cách tiếp cận về vấn đề Ukraine.

Ông Kuznick cho rằng diễn biến này có thể tác động đến lập trường của Tổng thống Mỹ: “Tôi cho rằng vụ việc sẽ đẩy ông Trump xích lại gần hơn với các điều kiện do phía Nga đưa ra để chấm dứt xung đột”.

Theo vị giáo sư, hành động của Ukraine đang làm gia tăng khác biệt giữa các bên liên quan, khiến triển vọng hòa bình trở nên xa vời hơn so với trước đây. Ông nhận định không gian linh hoạt đối với “giới hạn đỏ” của Nga vốn đã rất hạn chế, và hiện nay còn thu hẹp hơn nữa.

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu trước đây vẫn còn nhiều khoảng linh hoạt đối với các ‘lằn ranh đỏ’ của Nga, và tôi chắc chắn rằng hiện nay điều đó càng ít đi”, ông nhấn mạnh, đồng thời dự đoán các biện pháp đáp trả của Moskva “nhiều khả năng sẽ ở mức đáng kể”.