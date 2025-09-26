Tuyên bố mới của ông Trump sau khi gọi Nga là "hổ giấy"

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Trong bài đăng sau khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump mô tả Nga là “hổ giấy”, đề cập việc Moscow không thể đánh bại Ukraine sau hơn ba năm rưỡi giao tranh. Ông Trump cũng ám chỉ Nga đang rơi vào “khó khăn kinh tế lớn”. Ông còn cho rằng Kiev có cơ hội “giành lại toàn bộ lãnh thổ”.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng hôm 25/9, ông Trump dường như hạ giọng. “Tôi sẽ không bao giờ gọi bất kỳ ai là hổ giấy nữa, nhưng Nga đã chi hàng triệu USD cho bom, tên lửa, đạn dược và nhiều người đã bỏ mạng. Tuy vậy, họ hầu như không kiểm soát thêm bất kỳ vùng lãnh thổ nào”, ông Trump nói trong cuộc gặp ông Erdogan.

"Với tất cả các cuộc tập kích dữ dội trong hai tuần qua, Nga hầu như không giành được bất kỳ vùng lãnh thổ nào", ông Trump đề cập các cuộc tiến công mới nhất của Nga ở Ukraine.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga gần đây liên tục công bố những bước tiến trên chiến trường, đặc biệt là giao tranh ở vùng Donetsk.

Trong thông báo ngày 25/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát thêm 4.700 km² lãnh thổ và 205 khu dân cư ở Ukraine trong năm nay.

Trước đó, Điện Kremlin đã đưa ra bình luận về phát ngôn ban đầu của ông Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Nga không phải là hổ giấy. Nước Nga thường được gắn với hình ảnh con gấu. Không có chuyện ‘gấu giấy’, và Nga là con gấu thật sự”.

Ông Peskov cũng khẳng định nền kinh tế Nga đã chứng minh khả năng thích ứng đáng kể trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, dù vẫn tồn tại “một số vấn đề”.

Kinh tế Nga gần đây có dấu hiệu chững lại so với mức tăng trưởng 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024, nhưng dự báo vẫn sẽ tăng khoảng 2,5% trong năm nay, theo RT.

Một nguồn tin giấu tên ở Nhà Trắng cho biết, phát ngôn “gây kịch tính” mới nhất của ông Trump như gọi Nga là “hổ giấy”, thực chất là “bước đi chiến lược” nhằm thúc đẩy Moscow ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng khẳng định Nga vẫn sẽ kiên định với mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.