Báo Ukraine: Kiev đẩy mạnh phản công, “hàng ngàn” lính Nga bị bao vây ở mặt trận Pokrovsk

Ukraine đang nỗ lực đảo ngược bước tiến ở khu vực phía bắc Pokrovsk mà Nga đạt được vào giữa tháng 8. Ảnh: Euromaidan Press.

Tại điểm nóng giao tranh ở phía bắc Pokrovsk, gần thị trấn Dobropillia, quân đội Ukraine với nòng cốt là các lực lượng tinh nhuệ, đang chia cắt phòng tuyến đối phương, cô lập các nhóm quân Nga.

Đồ họa về tình hình chiến sự do báo Ukraine Euromaidanpress đăng tải, mô tả lực lượng phòng thủ Nga bị bao vây ở 3 khu vực. Vòng vây mới nhất của Ukraine được cho là lớn hơn hai vòng vây trước cộng lại. Hình ảnh từ chiến trường cho thấy nhiều nhóm binh sĩ Nga bị UAV Ukraine tấn công khi đang di chuyển hoặc chờ tiếp tế.

Hôm 25/9, phía Ukraine tuyên bố giành lại khu dân cư Pankivka sau nhiều đợt phản công. Nga từng tung vào khu vực này 4 đơn vị bộ binh và một trung đoàn lính thủy đánh bộ, nhưng tất cả được cho là đang hứng chịu tổn thất lớn.

Hôm 25/9, phía Ukraine tuyên bố giành lại khu dân cư Pankivka. Ảnh: Euromaidan Press.

Đại tá Valentyn Manko, chỉ huy một đơn vị Ukraine có nhiệm vụ bao vây lực lượng phòng thủ Nga gần Dobropillia, nói các binh sĩ Nga đã bị cô lập gần 3 tuần và tình thế ngày càng nghiêng về Ukraine.

Tại dải đất giữa khu dân cư Razine và Boikivka, bất kỳ binh sĩ Nga nào di chuyển đều bị UAV Ukraine phát hiện và tập kích, khiến việc tiếp tế hay rút lui đều không thể.

Quân đội Ukraine khẳng định đang khống chế hoàn toàn khu vực này bằng kết hợp UAV và pháo, trong khi phía Nga cố gắng duy trì tiếp tế bằng UAV cỡ lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã tới thăm tiền tuyến gần thị trấn Dobropillia, trao thưởng cho các binh sĩ chiến đấu. Ảnh: Euromaidan Press.

Khu vực mà các lực lượng Nga nắm giữ, hiện bị Kiev phản công ác liệt là nơi mà Moscow kiểm soát trong cuộc tiến công vào giữa tháng 8. Hơn 1 tháng trôi qua nhưng nỗ lực giành lại hoàn toàn khu vực này của Ukraine đang chậm hơn so với dự kiến.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận. Mặc dù gặp khó ở phía bắc Pokrovsk, quân đội Nga đang tạo thêm bước tiến ở nhiều mặt trận khác, gồm thành phố Kupyansk ở vùng Kharkiv, mặt trận Lyman – Siversk. Nga cũng kiểm soát thêm một số ngôi làng ở khu vực ranh giới giữa vùng Dnipropetrovsk và Donetsk.