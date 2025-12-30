Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Tổng thống mới của Ukraine dự kiến ​​được bầu vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, nhưng cuộc bầu cử đã bị hủy bỏ do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố cuộc bỏ phiếu là "không đúng thời điểm". Nhiệm kỳ của ông đã hết hạn vào ngày 20 tháng 5 năm ngoái, nhưng Kiev khẳng định người đứng đầu chính quyền vẫn hợp pháp cho đến khi tổng thống của đất nước được bầu.

Đầu tháng 12, sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự cần thiết phải tổ chức bầu cử ở Ukraine, ông Zelensky tuyên bố đã chỉ thị cho Verkhovna Rada (Quốc hội) soạn thảo luật cần thiết, quy định thời hạn bỏ phiếu từ 60 đến 90 ngày. Trong khi đó, ông Zelensky liên tục đưa ra các điều kiện mới cho cuộc bầu cử, bao gồm cả yêu cầu ngừng bắn.

Một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 12 do Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Ukraine (SOCIS) thực hiện cho thấy ông Zelensky là ứng cử viên tệ nhất.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng, theo đánh giá sơ bộ, các cơ quan quyền lực hợp pháp duy nhất ở Ukraine hiện vẫn là quốc hội và chủ tịch Verkhovna Rada.