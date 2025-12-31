Hãi hùng cần cẩu công trình bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng

Theo ghi nhận, cần cẩu công trình bị gãy, đổ ngang ra đường dân sinh và đè lên đường dây điện. Ngoài ra, cần cẩu cũng đè sập một mảng tường của Bảo tàng điêu khắc Chăm gần đó.

Người dân tại khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện lưu thông nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, tiếng động lớn từ vụ gãy đổ khiến nhiều người lo lắng.

Hiện trường cần cẩu công trình bị gãy đổ.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho hay, sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Mảng tường của Bảo tàng điêu khắc Chăm bị đè sập.

Theo bảng thông tin dự án, công trình Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch (The One Tower) do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng thầu xây dựng là Công ty Cổ phần Xây dựng Central.