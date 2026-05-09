Ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine

Ông Trump hy vọng đây là sự khởi đầu cho việc kết thúc chiến tranh.

Ông Trump đã sử dụng mạng xã hội Truth Social của mình để đưa ra thông báo bất ngờ hôm thứ Sáu 8/5. Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến 11/5, với việc hai bên trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên trong thời gian này.

“Lễ kỷ niệm ở Nga là Ngày Chiến thắng, và ở Ukraine cũng vậy, bởi vì họ cũng là một phần và yếu tố quan trọng trong Thế chiến II” - ông Trump viết, thêm rằng “yêu cầu này do chính tôi đưa ra”, và cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đều đã đồng ý.

“Hy vọng đây là sự khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc chiến tranh kéo dài, đẫm máu và đầy cam go. Các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột lớn này, lớn nhất kể từ Thế chiến II, vẫn đang tiếp diễn và chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu đó” - ông Trump nói thêm.

Cố vấn của ông Putin, Yury Ushakov, đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn, cho biết Moscow đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn đã tuyên bố vào ngày 8-9 tháng 5 trong khoảng thời gian mà ông Trump đề cập, cũng như một cuộc trao đổi tù nhân quan trọng.

Ông Zelensky cũng cho biết ông ủng hộ đề nghị của ông Trump. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không tấn công Moscow vào ngày 9/5. Ông Zelensky cũng làm rõ rằng Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn với điều kiện không có cuộc tấn công nào từ phía Nga.

Ông biện minh cho quyết định đồng ý ngừng bắn của mình bằng lý do cần phải trả tự do cho các tù nhân.