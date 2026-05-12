Khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán Volume Club ở Hà Nội

Một ngày sau vụ cháy quán Volume Club, sáng 12/5, lượng công an, kiểm sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng điều tra dấu vết tại hiện trường vụ cháy.

Kiểm sát viên ghi nhận tại hiện trường

Hiện trường vụ cháy được phong toả phục vụ công tác điều tra.

Chỉ những người thực hiện nhiệm vụ mới được tiếp cận bên trong ngôi nhà bị cháy.

Nhiều cấu kiện của ngôi nhà bị đổ sập, sắt thép biến dạng, cong vênh do nhiệt độ cao.

Ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 182m², cao 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát.

Đám cháy xảy ra khoảng hơn 10h ngày 11/5. Quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể trong đám cháy và bàn giao cho cơ quan y tế.