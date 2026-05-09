Châu Âu đang thua trong cuộc chiến Ukraine nhưng không ai dám thừa nhận

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ, ngày 6/3/2025. Ảnh Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

Trong bài bình luận, cây bút Konstantinos Bogdanos nhận định cục diện chiến sự tại Donbass đang chuyển biến theo hướng bất lợi cho Kiev. Theo ông, “vành đai pháo đài” – hệ thống phòng thủ trọng yếu quanh Slovyansk và Kramatorsk – đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các đợt tấn công của Nga. Nếu tuyến phòng thủ này sụp đổ, Moscow có thể củng cố hoàn toàn vị thế tại Donbass và áp đặt các điều kiện mới đối với an ninh châu Âu.

Bài phân tích cho rằng, cuộc chiến hiện nay không chỉ là vấn đề của Ukraine mà còn phản ánh sự suy giảm sức mạnh chiến lược của châu Âu. Trong bối cảnh Mỹ ngày càng phân tán ưu tiên sang Trung Đông và các hồ sơ địa chính trị khác, Ukraine không còn là trọng tâm duy nhất trong chính sách phương Tây như giai đoạn đầu xung đột.

Theo cây bút Konstantinos Bogdanos, Liên minh châu Âu đang rơi vào tình trạng “mệt mỏi chiến lược” khi phải gánh chi phí kinh tế lớn, đối mặt bất đồng nội bộ và vẫn chưa thể xây dựng năng lực quân sự đủ mạnh để thay thế vai trò của Mỹ.

Quan điểm này xuất hiện đúng thời điểm nhiều lãnh đạo châu Âu bắt đầu thảo luận khả năng mở các kênh đối thoại mới với Nga.

Theo Financial Times, EU đang cân nhắc chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc tiềm năng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh tiến trình hòa đàm do Mỹ dẫn dắt chưa đạt kết quả rõ rệt.

Dù vậy, lập luận “châu Âu đang thua” vẫn là chủ đề gây tranh cãi đáng kể. Nhiều chuyên gia và chính phủ phương Tây tiếp tục khẳng định việc hỗ trợ Ukraine là cần thiết để ngăn Nga mở rộng ảnh hưởng quân sự tại châu Âu.

Trên các diễn đàn trực tuyến châu Âu, tranh luận cũng ngày càng chia rẽ: một bên cho rằng phương Tây thiếu quyết tâm và nguồn lực, trong khi bên còn lại tin Nga vẫn chưa đạt được bất kỳ thắng lợi chiến lược mang tính quyết định nào.

Khép lại bài bình luận, cây bút Konstantinos Bogdanos kêu gọi châu Âu thay đổi cách tiếp cận, ưu tiên ổn định và lợi ích dài hạn thay vì tiếp tục theo đuổi một “cuộc chiến vĩnh viễn” mà theo ông, phương Tây khó có khả năng giành chiến thắng hoàn toàn.