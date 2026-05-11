Tài liệu mật tiết lộ kế hoạch của Nga nhằm hỗ trợ Iran

Một binh lính Nga điều khiển máy bay không người lái.

Có nhiều lý do khiến cuộc chiến của Mỹ chống Iran thất bại. Một trong số đó là hiệu quả của máy bay không người lái Iran. Mới đây, một tài liệu mật mà tạp chí The Economist thu được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các máy bay không người lái không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng chúng chống lại quân đội Mỹ ở vùng Vịnh và có thể cả những nơi khác.

Một tài liệu mật dài 10 trang của cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) mà tạp chí The Economist đã được xem. Bản báo cáo này nêu bật sự leo thang đáng kể trong hợp tác quân sự giữa Moscow và Tehran.

Nga đề xuất cung cấp cho Iran 5.000 máy bay không người lái tiên tiến. Đáng chú ý, trong số đó có các máy bay không người lái tầm ngắn được trang bị hệ thống điều khiển bằng cáp quang, có khả năng chống nhiễu điện tử cao và khó bị phát hiện.

Kế hoạch này bao gồm huấn luyện nhân viên Iran vận hành các hệ thống này. Một sơ đồ được cho là mô tả các binh sĩ được Nga huấn luyện sử dụng các đàn máy bay không người lái phối hợp để tấn công các lực lượng đổ bộ đường thủy, đặc biệt là trong các tình huống liên quan đến eo biển Hormuz hoặc đảo Kharg (một cảng dầu quan trọng của Iran).

Theo các báo cáo, chương trình huấn luyện và trang thiết bị này được thiết kế để sử dụng chống lại lực lượng Mỹ và đồng minh ở Vịnh Ba Tư. Đề xuất này gợi ý tuyển dụng người điều khiển máy bay không người lái từ khoảng 10.000 công dân Iran đang học tập tại các trường đại học Nga, cũng như từ cộng đồng người Tajikistan và Syria.

Mặc dù các tài liệu không ghi ngày tháng, các nhà phân tích cho rằng chúng có khả năng xuất phát từ giai đoạn đầu của "Cuộc chiến Iran" (ám chỉ các cuộc xung đột năm 2025–2026), khi mối đe dọa về sự can thiệp trên bộ của Mỹ được đánh giá là rất cao.

Các báo cáo tình báo của Mỹ cho thấy Nga đã sử dụng một hành lang hậu cần xuyên qua Biển Caspi, khu vực mà Hải quân Mỹ không có quyền hoạt động hợp pháp, để vận chuyển các linh kiện máy bay không người lái và hàng hóa chiến lược đến Tehran, né tránh các lệnh phong tỏa quốc tế.

Có những báo cáo cho rằng Moscow đang chia sẻ thông tin tình báo vệ tinh với Iran để giúp xác định và tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự, tương tự như chiến thuật được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại trong giới tình báo phương Tây về sự phổ biến công nghệ máy bay không người lái "không thể bị gây nhiễu". Nếu được thực hiện đầy đủ, sự hợp tác này có thể làm thay đổi đáng kể cán cân chiến thuật ở Trung Đông, khiến việc duy trì ưu thế hải quân và không quân truyền thống trở nên khó khăn hơn ở các vùng biển tranh chấp như eo biển Hormuz.