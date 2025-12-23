NATO kích hoạt trung tâm hậu cần thứ hai hỗ trợ Ukraine

Binh sĩ Ba Lan thuộc Lực lượng Phản ứng Nhanh (NRF) của NATO. Ảnh: Euromaidan Press.

Thông tin được Thiếu tướng Maik Keller, Phó tư lệnh Bộ chỉ huy Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện của NATO dành cho Ukraine (NSATU), xác nhận với truyền thông Romania.

Theo thông báo của NATO, việc mở thêm trung tâm hậu cần nhằm giảm sự phụ thuộc vào một đầu mối duy nhất. Các quan chức liên minh cho rằng việc dồn phần lớn luồng viện trợ qua một cửa ngõ chính tại Ba Lan tiềm ẩn rủi ro và dễ tổn thương. Trung tâm mới tại Romania được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng bảo đảm hậu cần cho sườn phía đông của NATO.

Trung tâm tại Romania sẽ hoạt động song song với cơ sở hậu cần hiện có ở Rzeszow, Ba Lan, nơi vốn là điểm trung chuyển chủ yếu của viện trợ quân sự vào Ukraine.

Cơ sở mới sẽ đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của NATO và được tích hợp đầy đủ vào hệ thống của NSATU, nhằm điều phối hiệu quả giữa nguồn viện trợ của các nước tài trợ và nhu cầu tác chiến thực tế của Ukraine.

Thiếu tướng Keller cho biết, riêng trong năm 2025, NSATU đã hỗ trợ trung chuyển khoảng 220.000 tấn viện trợ quân sự. Khối lượng này tương đương gần 9.000 chuyến xe tải, 1.800 toa tàu hỏa và hơn 500 chuyến bay vận tải chiến lược.

Trung tâm hậu cần tại Romania khi đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ điều phối các hệ thống pháo, phòng không và tác chiến điện tử.

Theo ông Keller, khối lượng viện trợ trung chuyển hiện nay được tính toán đủ để duy trì sức chiến đấu của lực lượng Ukraine, dù nhu cầu thực tế vẫn đang vượt quá khả năng cung ứng.

Động thái của NATO cũng diễn ra trong bối cảnh Ba Lan phát tín hiệu muốn giảm dần vai trò là trung tâm trung chuyển chủ lực cho viện trợ quân sự vào Ukraine, sau hơn hai năm gánh phần lớn áp lực hậu cần cho liên minh.

Tại Washington, Mỹ cũng đang từng bước thu hẹp hiện diện quân sự trực tiếp tại sườn đông NATO, chuyển trọng tâm sang hỗ trợ gián tiếp.

Song song với đó, Đức đã bắt đầu rút hệ thống phòng không Patriot có nhiệm vụ bảo vệ không phận Ba Lan và các tuyến hậu cần then chốt.