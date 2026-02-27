Lực lượng an ninh Nga gỡ bom dưới gầm xe quan chức quân đội

RiaNovosti hôm nay (26/2) dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận đã vô hiệu hóa thành công một âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga ở thành phố St. Petersburg.

FSB tuyên bố phá âm mưu gài bom xe quan chức quân đội Nga. Ảnh minh họa: RiaNovosti

FSB cho biết nghi phạm của vụ việc là hai công dân Nga, hiện đã bị bắt giữ. Những người này bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công "theo chỉ thị của tình báo Ukraine". Ukraine chưa bình luận về cáo buộc nêu trên.

Theo FSB, các nghi phạm đã "liên lạc với tình báo Ukraine" qua ứng dụng tin nhắn Telegram và được hướng dẫn lấy quả bom tự chế từ nơi cất giấu trên lãnh thổ Nga. Sau đó, các nghi phạm theo dõi quan chức quân đội Nga rồi gài quả bom dưới gầm xe của người này, nhưng bị phát hiện.

FSB khẳng định các nghi phạm đã nhận tội. Danh tính các nghi phạm chưa được công bố. "Vấn đề khởi tố vụ án hình sự đang được xem xét", FSB thông tin.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đầu năm 2022, nhiều quan chức quân sự cấp cao của Nga trở thành mục tiêu của các vụ tấn công ám sát ngay trên lãnh thổ Nga. Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công đó.

Cách đây 3 tuần, Trung tướng Vladimir Alekseyev, lãnh đạo thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU), bị nghi phạm mang quốc tịch Nga Lyubomir Korba nổ súng tấn công bên ngoài một tòa nhà ở Moscow. Ông Alekseyev được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã bình phục.

Nghi phạm Korba sau đó bị bắt giữ ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rồi dẫn độ về Nga. Theo giới chức Nga, Korba thú nhận được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ và từng tham gia huấn luyện bắn súng ở Kiev.

Cuối tháng 12/2025, Ủy ban Điều tra Nga cho biết, Trung tướng Fanil Sarvarov, lãnh đạo cơ quan huấn luyện tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở thủ đô Moscow. Giới chức Nga khẳng định Ukraine có dính líu đến vụ việc nêu trên.