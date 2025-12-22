Mỹ và Ukraine ca ngợi đàm phán hiệu quả, Nga vẫn tỏ ra hoài nghi

Các đại diện hàng đầu của Ukraine và Nga, cũng như một số đồng minh châu Âu của Kiev, đã có mặt tại miền nam Florida trong hai ngày cuối tuần để tham gia một loạt cuộc đàm phán riêng biệt do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff - chủ trì.

“Trong ba ngày qua tại Florida, phái đoàn Ukraine đã tổ chức một loạt các cuộc họp hiệu quả và mang tính xây dựng với đối tác Mỹ và châu Âu”, ông Witkoff và nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine - Rustem Umerov - cho biết trong các tuyên bố riêng biệt trên mạng xã hội X.

Theo hai quan chức này, cuộc gặp song phương giữa Mỹ và Ukraine tập trung vào việc xây dựng và thống nhất lập trường về “bốn văn kiện quan trọng”, gồm kế hoạch 20 điểm, khuôn khổ đảm bảo an ninh đa phương, khuôn khổ đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, kế hoạch kinh tế và thịnh vượng.

“Các cuộc thảo luận đã tập trung vào việc xác định mốc thời gian và trình tự các bước tiếp theo”, hai quan chức cho biết, mà không thông báo thêm bất kỳ cuộc họp nào khác.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev - người dẫn đầu phái đoàn Nga tại Mỹ - không bình luận về kết quả các cuộc gặp. Thay vào đó, ông đăng tải một bức ảnh selfie lên mạng xã hội với dòng chú thích: “Cảm ơn Miami. Lần tới: Mátxcơva”.

Điện Kremlin cho biết, Nga đang chờ đợi các đề xuất do đại diện Ukraine, châu Âu và Mỹ đưa ra trong khuôn khổ các cuộc đàm phán. Nhưng Mátxcơva tin rằng hầu hết các đề xuất đó sẽ là không thể chấp nhận được đối với Nga.

“Đặc phái viên Kirill Dmitriev hiện đang có chuyến làm việc tại Miami. Sau đó, ông ấy sẽ truyền đạt lại cho chúng tôi một số tín hiệu của châu Âu và Ukraine”, cố vấn cấp cao của Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov - nói.

"Chúng tôi sẽ thảo luận tất cả những điều này, xem xét những gì có thể chấp nhận được và những gì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng hầu hết các đề xuất sẽ là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ tuân thủ những gì đã được nhất trí tại Alaska và tại các cuộc họp khác với các đại diện của Mỹ”.